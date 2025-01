Wann Abbott-Grundschule Und Es ist immer sonnig Philadelphiazwei beliebte Sitcoms aus Philadelphia, gaben bekannt, dass eine Crossover-Episode in Arbeit sei, die Fans zeigten sich aufgeregt und verwirrt. Würden wir die Lehrer von sehen? Abbott-Grundschule Beuge dich der Vulgarität der Welt von Sonnig Oder würde sich die Bande des letzteren von ihrer besten Seite zeigen? Nun, wir sind kurz davor, es herauszufinden, denn ABC hat angekündigt, dass die Sondersendung am Mittwoch, dem 8. Januar, ausgestrahlt wird. Der Sender veröffentlichte auch den ersten Trailer zur Sonderfolge. Sehen Sie es sich unten an.

Der Teaser gibt eine Vorschau auf einige kurze Interaktionen zwischen den jeweiligen Darstellern der beiden Serien, unterbrochen von albernen Reaktionsaufnahmen nacheinander. Untermalt von „It Takes Two“ von Rob Base und DJ EZ Rcok besticht das Ganze durch eine allgemein lebenslustige Slapstick-Atmosphäre. Um unsere eigene Frage zu beantworten: Es scheint so Sonnig Die Crew hat ihren Auftritt für mindestens eine Folge des familienfreundlichen Fernsehens ausreichend aufgeräumt.

Abbott-Grundschule Star Quinta Brunson deutete das Crossover erstmals während der diesjährigen Comic Con an. Rob McElhenney von Sonnig Anschließend bestätigte er das Projekt, indem er ein Bild von ihm und seinen Co-Stars beim Auftritt mit den Schauspielern veröffentlichte Abbott.

Staffel 4 von Abbott-Grundschule startete im Oktober und die dritte Staffel der Serie hat es kürzlich auf unsere Liste der 25 besten Fernsehsendungen des Jahres 2024 geschafft. Immer sonnig wurde 2023 in der 16. Staffel ausgestrahlt. Lesen Sie hier unsere Rezension dieser Episodenserie.