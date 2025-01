Will Ferrell hat offiziell erklärt, dass Buddy the Elf ein Fan der Los Angeles Kings ist. Am Sonntag besuchte der Schauspieler das Spiel der Eishockeymannschaft mit den Philadelphia Flyers, gekleidet wie seine Figur aus dem Jahr 2003 Elfsieht von der Weihnachtszeit ziemlich erschöpft aus.

Ferrell saß mit seiner Frau und seinem Sohn auf der Tribüne und trug einen grünen Anzug und einen spitzen Hut. Es war jedoch ziemlich klar, dass es sich hierbei um einen anderen Buddy handelte als den, den er in der Jon-Favreau-Komödie darstellte. Ferrell trug nicht nur einen Fünf-Uhr-Schatten, sondern ließ auch eine falsche Zigarette aus dem Mund baumeln und wurde auch dabei gesehen, wie er ein Bier trank.

Im Gespräch mit der FanDuel Sports Network-Senderin Carrlyn Bathe engagierte sich Ferrell weiter, indem er ihr sagte, dass „es eine harte Weihnachtszeit war“ und dass er „auf einen Sieg der Kings hoffte“. Mit einem 5:4-Sieg erfüllten die Kings Buddys Wunsch.

Elf bleibt ein Weihnachtsklassiker, in dem Ferrell als Mensch neben den Elfen des Weihnachtsmanns am Nordpol aufgewachsen ist. Auf der Suche nach einer Verbindung zu seinem leiblichen Vater (James Caan) reist Buddy nach New York City und trifft dort auf eine Geliebte, gespielt von Zooey Deschanel.

Das nächste Heimspiel der Kings findet am Mittwoch, dem 1. Januar, statt, wenn sie die New Jersey Devils empfangen. Wir werden sehen, ob Buddy erneut auftritt oder ob dies ein Einzelfall war.