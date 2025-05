Krysten Ritter kehrt in der kommenden zweiten Staffel von Jessica Jones von Jessica Jones zurück Daredevil: Wieder geborenAnwesend Vielfalt Berichte. „Ich bin so aufgeregt, diesen legendären Charakter zurückzubringen, und ohne zu viel zu verschenken, gibt es für Jessica Jones viel mehr auf Lager. Dies wird eine unglaubliche Saison!“ Der Star sagte am Dienstag bei Disneys Vorab -Präsentation gegenüber Werbetreibenden.

Ritter spielte zuerst Jessica, einen hart gekochten privaten Detektiv, der mehr als ein wenig ambivalent über ihre Superkräfte ist, in Marvels Jessica Jones. Die Serie zusammen mit dem Original DraufgängerAnwesend Luke CageUnd Eisenfaustwar Teil des Defenders -Universums, das ursprünglich für Netflix produziert wurde (und jetzt auf Disney+).

Zuletzt spielte Ritter in der Hauptrolle Waisenschwarz Spinoff -Serie Orphan Black: Echosdie nach der ersten Staffel abgesagt wurde. Lesen Sie unser Interview mit ihr hier.

