In einem kürzlich erschienenen Auftritt auf der Conan O’Brien braucht einen Freund Der Podcast, Comedian Bill Hader, erinnerte sich an eine lustige Geschichte aus seinen Tagen an der Arbeit an South Park Als Van Halen -Sänger David Lee Roth einen Film mit dem Kreativteam der Show aufstellte.

„Als ich bei mir gearbeitet habe South ParkEr warf uns einen Film vor, in dem er ein Attentäter war: „Es geht darum, dass ein Mann versucht, seinen Hund zurückzubekommen“ South Park Die Crew musste DLR erinnern: „Ja, sie haben diesen Film gemacht John Wick Das ist ein bisschen ähnlich. “

Roths Antwort war Gold, wie von Hader ausbucht: „‚Nah, aber der Typ hat einen Hund?! Whaddaya meint, er hat einen Hund?“

Wie Hader erinnerte, South Park Co-Schöpfer Trey Parker warf DLR dann einen alternativen Pitch: Der Film würde stattdessen Roth als er selbst spielen und sein Leben als Mitglied einer Rockband und als Attentäter ausbalancieren, der Missionen macht.

„Nah, ich möchte nicht, dass die beteiligten Leute beteiligt sind“, antwortete Roth in Bezug auf seine Van Halen -Bandkollegen, wie von Hader erzählt wurde, der darauf hinwies, dass die South Park Das Team war begeistert von Diamond Dave im Gebäude, unabhängig von seinem DOA -Film Pitch.

„Wir waren total beeindruckt“, sagte Hader. „Oh mein Gott, das ist verdammt David Lee Roth.“ Und er hat überhaupt nicht enttäuscht.

An anderer Stelle im Podcast wurde Hader über seine Liebe zu den Van Halen -Brüdern poetisch: „Sie sind so talentiert und so großartige Musiker, aber sie waren sehr empfindlich und würden ihre Beschwerden an jeden ausstrahlen – und ich finde das immer lustig.“

In der Zwischenzeit hat David Lee Roth kürzlich sein erstes komplettes Konzert seit fünf Jahren gespielt und wird diesen Sommer auf eine US -Tournee beginnen. Die Van Halen -Legende wird mehr als ein Dutzend Shows spielen

Schauen Sie sich das Video von Bill Hader in Conans Podcast unten an.

