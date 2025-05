Das Erbe von CBGB & OMFUG wird mit einem neuen Rockfestival in Brooklyn im September weiterleben. Iggy Pop und Jack White werden die eintägige Veranstaltung am 27. September im K Bridge Park in Brooklyn leiten.

Zusätzlich zu den Headliner -Sets von Pop (markiert seine erste New Yorker Show seit über einem Jahrzehnt) und White verspricht die Aufstellung für das CBGB Festival 2025 auch Auftritte von Sex Pistols mit Frank Carter, Johnny Marr, Marky Ramone, The Damned, Gorilla Biscuits, Melvins, Lambrini Girls, The Linda Lindas, Lipic, und mehr.

Tickets für das Festival werden am Donnerstag, den 15. Mai um 10:00 Uhr ET, zuerst durch eine Vorverkaufseröffnung erhältlich sein. Der allgemeine On-Sale wird dann am Freitag, den 16. Mai um 10:00 Uhr ET geöffnet. Besuchen Sie die Website des Festivals für weitere Informationen.

Das CBGB -Festival wurde nach dem ikonischen CBGB & OMFUG -Veranstaltungsort benannt, der von 1973 bis 2006 in New York betrieben wurde, und huldigt den Geist des Punks, dass der Veranstaltungsort beigetragen hat. In der Tat wurde der Veranstaltungsort ein wichtiger Raum für viele legendäre Bands, darunter Blondie, Talking Heads, und Patti Smith sowie einige Künstler, die in der Aufstellung 2025 wie Marky Ramone, Gorilla -Biscuits, The Damned und andere vorgestellt werden.