Shawn Levy bereitet sich Berichten zufolge auf eine begrenzte Serie über das Leben und die Karriere von Madonna für Netflix vor.

Entsprechend Der Hollywood -ReporterLevys Produktionsfirma 21 Runden hat begonnen, das Projekt im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit dem Streamer zu entwickeln. Netflix, Levy und Madonna haben alle noch nicht zu der Richtung der Serie oder wann sie veröffentlicht werden.

Es gab einige frühere Bemühungen, Madonnas Geschichte für den Bildschirm anzupassen. In letzter Zeit befand sich Universal Pictures in den frühen Phasen einer Filmversion, in der Julia Garner Berichten zufolge als Spitzenreiter für die Hauptrolle angesehen wurde, obwohl der Film letztendlich Anfang 2023 verschrottet wurde. Letztes Jahr machte Madonna einen Beitrag auf Instagram, der darauf hinwies, dass ein neues Kino- oder Fernsehprojekt möglicherweise in den Werken sein könnte.

Levys Filmographie enthält Titel wie Fremde DingeAnwesend Das perfekte PaarAnwesend All das Licht, das wir nicht sehen könnenAnwesend Das Adam -Projektund letztes Jahr Deadpool & Wolverine. Er wird auch ein neues leiten Star Wars Film, der nur Ryan Gosling spielt.

Madonna war ihrerseits Anfang dieses Jahres Schlagzeilen, weil sie das Hatchet mit Elton John begraben und eine Standup -Komödie in New York City durchgeführt hatte.