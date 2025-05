San Francisco’s Portola hat seine Aufstellung 2025 unter der Leitung von LCD Soundsystem, The Chemical Brothers, Underworld, The Prodigy, Moby (Aufführung seines Albums seines Albums), Christina Aguilera, Peggy Gou und Dom Dolla vorgestellt.

Das von Goldenvoice organisierte Tanz- und Elektronikfestival in San Francisco kehrt am Samstag, den 20. September und am Sonntag, 21. September, zum Pier 80 zurück. Other notable acts featured on the 2025 lineup include Anti Up (Chris Lake & Chris Lorenzo), Dev Hynes‘ Blood Orange, Mau P, The Rapture, Arca, Caribou, Duke Dumont, 2manydjs b2b Erol Alkan, The Blessed Madonna b2b Tiga, Magdalena Bay, Rico Nasty, The Dare, Brutalismus 3000, Bob Moses, Kelly Lee Owens, Junge Harsher, Kreayshawn und Ravyn Lenae. Außerdem werden Despacio, das Hochleistungs-Soundsystem und das immersive Audioerlebnis, das von James Murphy von LCD Soundsystem entworfen wurde, und Stephen Dewaele von 2Manydjs entworfen werden, für sein Debüt in San Francisco vor Ort in Portola.

Ein Ticket-Vorverkauf für Portola 2025, einschließlich 2-Tage-GA ($ ab 399,95 USD); VIP ($ 649,95); und VIP XL ($ 1.599,95) sowie ein Tageskarten werden ab Mittwoch, dem 14. Mai, um 12:00 Uhr Pt in den Verkauf. Ein öffentliches Ticket im Verkauf folgt am Donnerstag, dem 15. Mai, um 12:00 Uhr Pt. Zahlungspläne sind verfügbar. Besuchen Sie die Website des Festivals für weitere Informationen.

Portola 2025 Aufstellung (in alphabetischer Reihenfolge):

1tbsp

2Manydjs B2B Erol Alkan

Anti -Up (Chris Lake & Chris Lorenzo)

Arc de Soleil

Arca

Schlechtes Juuju

Blawan

Blutorange

Bob Moses

Bolis Pupul

Junge härter

Brutalismus 3000

Karibu

Chris Stussy

Christina Aguilera

Vertrauensmann

Dabeill Live -Band

Despacio

DJ Gigola

Dom Dolla

Duke Dumont

Dylan Brady

Haai

Hamdi

Haute & Freddy

Pferdefleisch Disco

Jazzy B2B Kilimanjaro

Kelly Lee Owens

Ki/ki

Kreayshawn

Kumo 99

LCD -Soundsystem

Loukeman

Magdalena Bay

Malugi

Maribou Staat

Marie Davidson

Mau p

Moby leben

Nate Sib

Neil Frances Presents Club NF

Nick León

Noga Erez

Oppidan

Peggy Gou

Prospa B2B Kettama

Ravyn Lenae

Rico böse

Gruß

Shee

Ski Aggu

Skiis

Schwimmen Paul

Die gesegnete Madonna B2B Tiga

Die chemischen Brüder (DJ -Set)

Die Wagen

Die Hölle

Das Wunderkind

Die Entrückung

Unterwelt

Dorfbewohner

X Club.

¥ Øu $ UK € ¥ UK1MAT $ u

Zack Fox