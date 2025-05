Letzte Woche machte Nicolas Cage Schlagzeilen, indem er behauptete, er sei häufig für Nick Cave „verwechselt“, weil nur ein Buchstaben ihre Nachnamen trennte. Jetzt hat Cave eine amüsante Anekdote über die Ausstellung als Schauspieler geteilt, während er mit einem mit gebrochenen Herzen namens Diego in Brasilien gesprochen hat.

In seinem neuesten Rote Handdateien Der Newsletter, der Musiker, antwortete auf Fan -Fragen zum Käfiginterview, indem er sich an eine Geschichte erinnerte, als er betrunken in eine Bar stolperte, als er in São Paulo lebte, wo er den „niedergeschlagenen“ und „Maudlin“ Diego traf, der wirklich aufgeregt war, als der Bartender ihm mit Nick Cave sprach. Leider hatte Diego Caves Namen mit dem des Lieblingsschauspielers seiner Frau, Nic Cage, vermischt.

Holen Sie sich Nick Cave Tickets hier

„Diego wurde plötzlich superimiert und sprang auf seinem Hocker herum und sagte, dass er mich liebte, dass er mein größter Fan war, und so weiter und so weiter. Er sah mich immer wieder an, dann bei seinem Getränk, schüttelte den Kopf verwundert und sagte: ‚Nick Cave. „Ich fragte ihn noch einmal, ob es ihm gut geht, und er brach in Tränen aus und sagte: ‚Meine Frau hat mich rausgeschmissen. Ich sagte mir, ich solle nie zurückkommen. Sie sagt, sie hasst mich.‘ Ich war betrunken, also umarmte ich ihn und fragte: „Warum hasst sie dich?“ Er sagte: „Sie denkt, ich bin dumm.“ Dann zeigte er auf mich und sagte: „Aber sie liebt dich. Ich sagte: „Wirklich?“ Er antwortete: „Ja, Peggy Sue heiratete ist ihr Lieblingsfilm. Sie hat es wie hundertmal beobachtet. ‚“

Verwandte Video

Als Diego wieder weinte, dachte Cave darüber nach, die Verwechslung zu erklären, entschied sich jedoch, stattdessen mitzuspielen.

„Ich sagte so etwas wie:“ Ich bin nur eine gewöhnliche Person wie Sie. „Nach einer Weile fing ich an, mein Thema zu erwärmen. Ich sagte ihm, dass das Making Arizona großziehen war die außergewöhnlichste Erfahrung und ein Höhepunkt in meiner Karriere, dass John Goodman ein faszinierender und komplexer Charakter war und wie es ein echtes Privileg war, mit den Coen -Brüdern zusammenzuarbeiten, und dass sie „Meister ihres Handwerks“ und all diesen Bullshit waren.

Hörte, dass er dengo hörte, und gab ihm die Idee, seiner Frau zu sagen, dass der Mann, von dem er glaubte, Nic Cage zu sein, gesagt hatte: „Er ist nicht dumm und er ist ein guter Kerl.“ Er wollte jedoch auch, dass Cave mitkommt und „ein gutes Wort einbringt“. Cave bettelte ab und benutzte die Entschuldigung, „am frühen Morgen auf einem Filmset sein“ zu müssen, und schrieb stattdessen eine handgeschriebene Notiz mit der Aufschrift: „Lieber Ana, Diego ist nicht dumm. Er ist ein guter Kerl. Liebe, Nic Cage.“

„Wie auch immer, diese Verwirrungen zwischen mir und Mr. Cage passieren ziemlich oft“, schloss Cave in seinem Newsletter. „Aber es macht mir nichts aus. Ich bin ein Fan. Hast du ihr gesehen Mandy? Mein Gott. Was für ein Film. „

Dies ist nicht das erste Mal, dass Nick Cave in seinem Newsletter darüber geschrieben hat, dass er sich mit Nic Cage verwechselt hat. In einem Eintrag von 2022 teilte der Künstler mit, dass ein Zollbeamter ihm einmal sagte, dass sie ihn liebten Gesicht/Aus. In demselben Eintrag schrieb Cave vor einigen Jahren über das Treffen mit Cage in Australien.

Cave beendet seine aktuelle nordamerikanische Tour mit den schlechten Samen (hier Tickets hier) vor seiner sommerlichen europäischen Solo -Wanderung (hier Tickets erhalten).