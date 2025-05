(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Die ProbeStaffel 2 Folge 4, „Kissme“.)

Wenn Larry David der soziale Attentäter der Komödie ist und seinen Humor nutzt, um die unausgesprochenen Regeln der Gesellschaft zu sezieren und abzubauen, ist Nathan Fielder der am meisten investierte Sozialanthropologe der Komödie. Der Comedian hat eine Karriere in unangenehmen Situationen aufgebaut, die krönige Interaktionen so weit wie möglich vorangetrieben und so lange wie möglich die Luft der Unbeholfenheit hängen lassen, alles im Namen der Enthüllung einer Wahrheit über unsere Natur als zeitgenössische Erdbewohner. Oh, und zum Lachen – das auch.

Dies gilt insbesondere in Die ProbeEine Show, die (er besteht darauf) immer noch eine Komödie. Die erste Staffel der HBO -Serie hat sich tief in das Unkraut von Emotionen, Verhalten, zusammenstoßenden Persönlichkeiten und größeren Vorstellungen der Moral befasst, und bisher hat Staffel 2 den Umfang weiter erweitert. Das neueste Angebot von Die ProbeStaffel 2, Episode 4, findet Fielder, der zu einem bestimmten Thema zurückkehrt, das ihn anscheinend für den Großteil seiner Karriere interessiert und verwirrt hat: Liebe und Beziehungen.

Passend mit dem Titel „Kissme“, die neue Episode von Die Probe folgt Fielder, um die nächsten Schritte zu unternehmen, um die Psyche der Fluggesellschaften zu verstehen. Nach einer mitreißenden Aufführung von „Amazing Grace“ durch die verbleibenden Kandidaten von „Wings of Voice“ wird Fielder besonders mit den Kämpfen eines bestimmten ersten Offiziers, Colin, beschäftigt.

Wenn wir ihn zum ersten Mal treffen, liest Colin als allgemein gut gemeinte, wenn auch ziemlich introvertierte junge Mann, der sich im Feldspieler über einen Mangel an Erfolg in Bezug auf sein Dating-Leben vertraut. Um Colin mehr Selbstvertrauen zu vermitteln, führt Fielder eine neue Probenmethode namens „The Pack“ ein. Der Fielder wurde von einem Naturdokumentarfilm inspiriert, der die Tendenz bestimmter Tiere zur Jagd in Packs abdeckte, und stellt eine Vielzahl von Schauspielern an, um Colin an einem inszenierten Date zu schweben und jedes Wort und seine Bewegung nachzuahmen.

„Tiere werden in Packs jagen, weil es jedem einzelnen Tier das Vertrauen gibt, Dinge zu tun, die sie normalerweise selbst haben würden“, erklärte Fielder. „Ich habe mich gefragt, ob diese Idee, die für den Menschen angewendet wurde, die soziale Interaktion weniger beängstigend machen würde.“

Als Feldspielerproduktion hört das Konzept hier natürlich nicht auf. Fielder tritt dann auf eine Stufe, indem er einige der Schauspielerinnen leicht ermutigt, Colin als ein potenzielles romantisches Match außerhalb der Simulation zu betrachten. Ein paar geben zu, ihn süß zu finden-sei es, weil er sich selbst trägt oder weil er eine sexy Einstein-Ness über ihn hat-und beginnt mit ihm am Set zu flirten. Einer von ihnen, Emma, ​​sichert schließlich sogar ein Datum der realen Welt.

Es ist einst, dass Colin und Emma ihre ersten Hangouts begeben, dass der wahre Kern der Episode klar wird. Colin hat unverblümt Angst, einen Schritt zu machen. Auch als Emma ihre Augen blitzt und mit Fielder teilt, dass sie auf einen Knutschschlag gewartet hat, kann Colin sich nicht dazu bringen, sich auf den ersten Kuss zu lehnen.

Dieser Konflikt wird mit fünf simulierten Paaren gegenübergestellt, die jeweils vorgeben, Colin und Emma zu sein. In typisch Der Probe Mode, diese Schauspieler lernen alles, was sie können, über ihre jeweilige Marke und wohnen dann in einem Set, das als genaue Replikation von Colins Wohnung aufgebaut ist. Gleichzeitig, dass Colin und Emma diesen ersten Funken anzünden, werden viele der gefälschten Paare bereits heiß und schwer.

Die ganze Situation verwirrt den Feldspieler zutiefst. Er wird eindeutig in Colins soziale Angst eingebaut, kann aber keinen Weg finden, seine Mauern abzubauen. In ähnlicher Weise steht er in absolutem Erstaunen, als er beobachtet tatsächlich Signifikante andere beobachten aus nur wenigen Fuß entfernt. „Du bist cool mit all dem?“ Er fragt eine der Partner der Schauspielerin, während sie mit einem „falschen Colin“ rumreißt.

Während er dort steht, nimmt er den ganzen Wahnsinn, der wie immer an seinen Schultern festgeschnallt ist, ist ein echtes Gefühl, dass der Feldspieler tief in den empfindlichen, unlogischen, unvorhersehbaren Tanz menschlicher Beziehungen investiert ist. Ich meine, das ist der springende Punkt von Der Probeschließlich.

Rückkehr zu Fielders früher Nathan für dich. Ein wiederkehrender Teil der geliebten Comedy Central -Serie ist der Feldspieler, der versucht, berufliche Beziehungen in persönliche zu verwandeln. Im Ernst, sehen Sie sich ein oder zwei Saisons erneut an und Sie werden schockiert sein, wie viele Segmente in ihm enden, wenn er den Geschäftsinhaber der Woche zu einem Date oder zum Abhängen fragt.

Versteh mich nicht falsch, es ist lustig und hat zu klassischen Momenten wie „The Wizard of Einsamkeit“ geführt, aber seine Konsistenz ist bemerkenswert. Sowohl direkt als auch indirekt war das Thema des Dating-Status der Fielder, um die Dinge unglaublich unangenehm und überraschend echt zu machen, von diesem armen Kerl in „Maid Service“ bis zum hergestellten Liebesdreieck in „Dumb Starbucks“ bis zu den anderen Co-Pilots, die zu Beginn von „Kissme“ vorgestellt wurden.

Nathan für dich Hat auch mehrere Folgen, die sich dem Fielder widmen, der seine eigenen Beziehungsunsicherheiten komödiantisch ausarbeitet. Es gibt die gefälschte Dating -Show, die er als Methode der Immersionstherapie („Haunted House / The Hunk“) erstellt. Erlaubt“). Die Serie endete sogar mit einem Dokumentarfilm in voller Länge über die Suche nach einer längst verlorenen Liebe. Franziskus findenin dem er eine Beziehung zu einer Eskorte herstellt, die in typischer Fielder -Mode die Grenze zwischen Unterhaltung und Realität verwischt.

Sein Post-Nathan für dich Die Projekte konzentrierten sich gleichermaßen auf Romantik. Der FluchDie Dramedy, die er in „Kissme“ bezieht Die Probe Angesichts der Besessenheit von Fielder von emotionaler Verbindung frontal und gipfelte in einer wirklich intensiven Rede, die eine Schauspielerin, die Angela porträtiert, gehalten. Noch Anfang dieser Staffel haben wir gesehen, wie Fielder eine gebrochene Beziehung zu dem Vorfall mit „Friendship Flowers“ in Episode 1 nutzte und einen Typen interviewt hat, der in Episode 2 „aus so ziemlich jeder Dating -App, die dem Menschen bekannt ist“, verbannt wurde.

„Kissme“ dient einfach als seine letzte Reise zum Brunnen von Love’s Mysteries. Wie im Leben scheint es jedoch so, als ob die Erfahrung nur dazu diente, mehr Fragen als Antworten einzuführen, insbesondere angesichts der Lösung von Colin ein einsamer, einfacher Kuss auf der Wange.

Fielders Projekte fühlen sich oft wie eine Erweiterung von sich selbst an, nicht zuletzt, weil er fast immer eine erhöhte Version von sich selbst und nicht eine traditionelle Figur spielt. Auf diese Weise ist es verlockend, seine Karriere als Versuch zu betrachten, die menschliche Natur herauszufinden und auszunutzen, insbesondere wenn es darum geht, wie wir miteinander interagieren. Wenn dies der Fall ist, scheint Fielder leider einen langen Weg vor dem Knacken des Liebescode zu sein. Es ist verdammt viel Zeit, ihn zu versuchen, ihn zu versuchen.

