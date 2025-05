Taylor Swift wurde in dem Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni vorgeladen, der aus ihrem Film stammt. Es endet mit uns.

Die Vorladung bezieht sich auf die Verleumdungsklage gegen Lively von Baldoni im Januar, in der behauptet wird, dass der Popstar „The ERAS Tour“ in die kreative Richtung des Films beteiligt war, die angeblich die Kontrolle über den Titel entführte. Laut dem Anzug lud Lively Baldoni in ihr Penthouse ein, während Swift anwesend war, um kreative Ideen zu besprechen. Danach fühlte sich Baldoni „unter Druck gesetzt“, sie durch die Anwesenheit der „Megakelebrität“ zu genehmigen.

In der Klage wird auch erwähnt, dass sich lebhaft auf ihren Ehemann Ryan Reynolds und einen reduzierten Namen – möglicherweise schnell – als „Drachen“ bezogen (ein Hinweis auf Game of Thrones‚Khaleesi) und lobte sowohl als „Absolute Titans als Schriftsteller als auch als Geschichtenerzähler außerhalb ihres Hauptauftritts“.

In einer Erklärung an VielfaltEine Sprecherin von Swift bestritt jedoch, dass sie sich mit dem Film, der über die Lizenzierung ihres Songs „My Tears Ricochet“ hinausgeht, um zu verwenden.

„Taylor Swift hat den Set dieses Films nie Fuß gesetzt, sie war nicht an Casting- oder kreativen Entscheidungen beteiligt, sie hat den Film nicht gewertet, sie sah nie eine Bearbeitung oder machte sich Notizen zu dem Film“, sagte der Sprecher. „Sie hat nicht einmal gesehen Es endet mit uns Bis Wochen nach seiner öffentlichen Veröffentlichung und reiste im Jahr 2023 und 2024 die größte Tour in der Geschichte. “

Der Sprecher beschrieb die Vorladung als Publicity -Stunt und sagte: „Angesichts der Lizenzierung eines Songs für den Film, den 19 andere Künstler auch getan haben, soll diese Dokument -Vorladung Taylor Swifts Namen verwenden, um das öffentliche Interesse zu wecken, indem sie Boulevard -Clickbait erstellen, anstatt sich auf die Tatsachen des Falles zu konzentrieren.“

Der Prozess ist für März 2026 im südlichen Bezirk von New York festgelegt, wo das Gerichtsverfahren nicht im Fernsehen übertragen werden darf. Daher wird Swifts Zeugnis, wenn es auftritt, nicht ausgestrahlt.

Der Streit zwischen Lively und Baldoni entstand, als die beiden an der Filmadaption von Colleen Hoover zusammenarbeiteten Es endet mit unsund kam Ende letzten Jahres zum Kopf, als Lively Baldoni wegen sexueller Belästigung verklagte. Seitdem hat Baldoni a charakterisiert New York Times Melden Sie sich über ihn als Verleumdung und reichte seine Verleumdungsklage in Höhe von 400 Millionen US -Dollar gegen Lively und Reynolds ein, die beide Anträge zur Entlassung eingereicht haben.