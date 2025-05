Die Nummer eins auf Netflix ist ein wöchentliches Rampenlicht für alles, was derzeit das beliebteste ist, das am beliebtesten Streaming -Service der Welt ist. Manchmal wird es ein Film sein. Manchmal wird es eine TV -Show sein. Was auch immer es ist, viele Leute sehen eindeutig zu und wir werden versuchen zu verstehen, warum mit einer kurzen Bewertung. Heute schauen wir uns die neue Fernsehserie an Die vier Jahreszeitengemeinsam von Tina Fey.

Hinweis: Das Folgende enthält Spoiler für die volle Saison.

Wie man von jemandem erwarten könnte, der ihren Start in Second City hat und Chefschreiber von war Samstagabend live Bevor Tina Fey ihre eigene NBC -Sitcom erstellt, ist er hauptsächlich mit der Welt der Komödie verbunden. Trotz dieses Erbes hatte sie keine Angst, ein Drama in ihre Projekte einzubeziehen, ob es Liz Lemon (Fey) ist, die eine herzliche Rede über die Liebe hält 30 Rock oder die Unzerbrechlich Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) konfrontiert ihr früheres Trauma.

Sie spielte auch in einer Episode der Prime Video Anthology-Serie mit Moderne Liebeeine Frau spielen, die mit ihrer Ehe zu kämpfen hat: Das könnte tatsächlich Teil dessen gewesen sein Die vier JahreszeitenNetflix ‚Nummer eins TV -Show in der vergangenen Woche und eine unerwartet aufrichtige und.

Basierend auf dem Film mit der Hauptrolle, geschrieben und inszeniert von Alan Alda (der in der Serie einen sehr willkommenen Cameo macht), Die vier Jahreszeiten Nimmt uns mit drei Paaren auf vier Reisen über ein Jahr – College -Freunde und ihre Ehepartner. Mit einer Ensemble-Besetzung wie Fey, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani, Colman Domingo und Steve Carell ist die Serie voller Komödien, aber sie konzentriert sich auch wirklich auf das, was es bedeutet, mit den Menschen, die Sie lieben, älter zu werden, und wie sich die Dinge in einem Moment ändern können.

Aldas Film ist eigentlich ein bisschen leichter als die Serie, die von Lang Fisher und Tracey Wigfield zusammengestellt wurde, was während des gesamten Laufs mehrere dramatische Entscheidungen trifft. Der größte, von dem der Tod von Nick (Carell) am Ende von Episode 7 war, nachdem er seine Frau (Kerri Kenney-Silver) verlassen hatte, um eine neue Beziehung mit einer viel jüngeren Frau (Erika Henningsen) aufzubauen.

Nicks Schicksal auslöst quasi-milde Erinnerungen daran, wie Carells Charakter in einer anderen Show ein etwas ähnliches Schicksal erfüllte (Die Morgenshow geht hartihr alle). Noch wichtiger ist, dass die scharfe Sterblichkeit, die sie in die hintere Hälfte der Saison bringt, ohne Frage eine kraftvolle Wahl ist, die sich mit der Show bis zu diesem Zeitpunkt nicht unangebracht anfühlt, der die Realitäten des Alterns und des Verlusts auf tiefgreifende Weise berührt hat.

Eine weitere Folge von Nicks Tod ist das Die vier Jahreszeiten wird ein unglaubliches Schauspiel-Schaufenster für Kerri Kenney-Silver. Für Comedy-Fans stand Kenney-Silver zuerst als „The Girl in the State“ vor ihrer karrierefreundlichen Rolle in der Karriere als „The Girl in the State“ an. Reno 911!begleitet von einer Reihe von Gastauftritten auf Shows einschließlich Was wir im Schatten tunAnwesend In Philadelphia ist es immer sonnigUnd Bobs Burger.

In Die vier JahreszeitenWir beobachten jedoch, wie Anne ihr Bestes tut, um sich nach dem Ende ihrer Ehe abzuholen, gefolgt von dem Körperblas von Nicks Tod. Kenney-Silvers Auftritt hat eine stähle Entschlossenheit, die sich nie übertrieben oder gezwungen anfühlt, im perfekten Konzert mit den Sparks of Joy Anne im Sommer und Herbst zu finden.

Die bekannteste Paarung der Show ist Fey und Colman Domingo – ihre komödiantische Chemie ist unglaublich. Die bedeutendste Beziehung der Show ist jedoch diejenige zwischen Fey und Will Forte, und sie zuzusehen, wie sie über die Unbeholfenheit einer Ehe verhandeln, die ums Leben kämpft, wird mit viel Nuance behandelt. Auf einem eisigen See können sie endlich die schlimmsten ihrer Probleme überwinden und in der Folge süß in Einklang bringen – und ohne jemals den offensichtlichen Witz zu machen.

Es spricht alles dafür, wie Die vier Jahreszeiten Findet diesen idealen Ort zwischen der emotionalen Katharsis eines großen Dramas und der Begrüßungsrevieve der großartigen Komödie. Und es lässt mich sehr aufgeregt herauszufinden, was Fey in Zukunft weiter tut, da das Alter ihr Geschichtenerzählen ein neues Reife -Maßgeschäft gebracht hat. Die Komödie ist schließlich eines der besten Dinge der Welt. Aber Comedy, die dich etwas fühlt? Das ist wirklich etwas Besonderes.

Die vier Jahreszeiten (Sowohl der Film als auch der Film) streamen jetzt auf Netflix.