Die zweite Staffel von Andorstattdessen in den vier Jahren vor den Ereignissen von Rogue One: Eine Star Wars -Geschichtehat viel Zeit damit verbracht, sich auf den bisher obskuren Planeten von Ghorman zu konzentrieren, einer friedlichen Welt, in der Spinnenwebs die beliebtesten Stoffe der Galaxie werden. In der ersten Hälfte der Saison hat die Disney+ -Serie Ghorman als reichlich definierte Welt mit eigenen Geschichte, Traditionen und Sprache festgelegt-insbesondere die Sprache Ghor, eine voll entwickelte brandneue brandneue fiktive Sprache, die von Ghorman-Bewohnern auf dem Bildschirm gesprochen wurde.

„Sprache ist ein solcher Teil einer Kultur, eines Landes oder im Fall von Star Warsvon jedem Planeten “, erzählte David, erzählt Folge. „Wenn Sie also diese gut ausgestellte Sprache haben, die Charaktere auf dem Bildschirm sprechen und großartige Arbeit leisten, um sehr fließend und sehr glaubwürdig zu wirken, und dann haben Sie diese Welt um diese Kultur aufgebaut, sie verfestigt das, was Sie erreichen möchten, was diese völlig einzigartige Kultur hier ist.“

Gemeint und Margit Pfeiffer beaufsichtigten beide Soundredakteure auf Andor Staffel 2 in verschiedenen Kapazitäten: Pfeiffer, der sich auf jedes menschliche Dialogelement konzentriert, das Sie in der Show hören, während gemeint – wie Pfeiffer es ausdrückt – „all die Spaß beim Entwerfen der Raumschiffe und Aliens haben und es dann perfekt mit der gesamten Musik mischt.“ Kurz gesagt, sie waren beide für das verantwortlich, was Sie beim Beobachten hören Andor – einschließlich des Ghor -Dialogs auf den Bildschirm.

Marina Tyndall, Diego Lunas Dialekttrainer geht zurück zu Schurke einserstellte die Ghor -Sprache – „eine fiktive Sprache mit eigenen Regeln und Klängen, Grammatik und Aussprache“, sagt Pfeiffer. Sie bestätigt auch, dass der Schöpfer Tony Gilroy eine ganze Menge Ghorman in der französischen Kultur „vom schönen Set -Design bis hin zu den Klängen der Sprache über die wunderschönen Stoffe und Wandteppiche und das gesamte Produktionsdesign, das sich darum dreht.

Dies bedeutet, dass sie fortgesetzt wird, dass die Phonetik (von Ghor), obwohl wir versucht haben, ein bisschen italienischer Grammatik einzulegen, rein französisch sind. Eine französische Person könnte die Zeilen auf einem Blatt Papier lesen, obwohl sie auf Französisch keinen Sinn ergeben würden – aber es ist der französische melodische Ton, den wir behalten wollten. „

Während die Syntax den französischen Sprechern bekannt ist, sagt Pfeiffer: „Es ist alles erfundene Wörter. Es folgt strenge Regeln-ein Substantiv ist ein Substantiv, ein Verb ist ein Verb-aber die Wörter selbst sind erfunden.“ Die Grenzen des GHOR -Wortschatzes könnten technisch durch die Skripte und die Wörter bestimmt werden, die Erfindungen benötigten, um den Dialog der Schriftsteller zu replizieren. Das ist jedoch immer noch eine Menge Worte.

„Wir haben Hunderte und Hunderte und Hunderte von Linien aufgezeichnet“, erklärt Pfeiffer. „Und wenn Sie sich die Struktur einer Sprache ansehen, könnten Sie sich als etwas fließend betrachten, wenn Sie über 2000 Wörter wissen – Sie können grundlegende Sätze und die häufigsten Wörter bilden.“

Und dann gibt es spezielle Themen, stellt sie fest: „Für eine Rebellion und ein Massaker haben Sie unterschiedliche Wörter, als Sie in ein Hotel einchecken würden.“

Unglücklicherweise für die Menschen in Ghorman war der Dialog für all diese Szenarien erforderlich. Denn wie wir im Laufe der Saison lernen, ist der Planet nicht nur ein Mode -Mekka – das immer mächtige Imperium hat herausgefunden, dass ein seltener Mineral direkt unter der Oberfläche der Kaiser benötigt. Und was der Kaiser will, wird der Kaiser mit allen notwendigen Mitteln.

Dies betont nur die Auswirkungen der Zerstörung von Ghorman in Staffel 2, Episode 8, „Wer sind Sie?“, Sagt. „Es ist wichtig, dass wir feststellen, dass es diese reiche Kultur auf diesem Planeten hat, die die faschistischen kaiserlichen Bösewichte entschieden haben, die weniger wichtig sind als die Mineralrechte unter der Oberfläche. Sie baut die Spannung und den Stress auf, den Sie für diese Menschen empfinden.“