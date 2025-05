In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute, Folk Supergroup Ich bin mit ihr, wie ihr zweites Studioalbum bespricht, Wild und klar und blau.

Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan und Sara Watkins gehen weit zurück. Enge Freunde und gegenseitige Bewunderer der Arbeit, seit sie Teenager waren, sind die Singer-Songwriter jetzt bis ins Erwachsenenalter mit eigenen Familien. Durch all das ist ihre Bindung intakt geblieben und gipfelte in der Veröffentlichung von Wild und klar und blauihr zweites Album in voller Länge, als ich bei ihr bin.

Die 11 Tracks, die das neueste Angebot des Trios ausmachen, wurden zwischen den Catskills und Rhinebeck im Bundesstaat New York aufgezeichnet. Produziert von Josh Kaufman von Bonny Light Horseman und gemischt von D. James Goodwin, Wild und klar und blau ist ein weiterer Beweis für die Alchemie, der diese Supergruppe zu einer unnachahmlichen Kraft für sich selbst macht.

„Es fühlt sich so an, als würde Magie das gemeinsam tun“, sagt Jarosz Folge Über die Arbeit mit O’Donovan und Watkins auf der neuen LP. „In diesen Texten ist eine besondere Bindung eingebettet.“

Wenn jeder Künstler Themen wie große Lebensveränderungen, Trauer und die Bedeutung der Familie verhandelt, verleiht jeder Künstler dem Projekt eine einzigartige Note und Perspektive. Zusammen liefert der dreiteilige eine weitere atemberaubende Platte, die die Schönheit der Welt durch die Linse der menschlichen Erfahrung und ihre vielen Dimensionen hervorruft.

