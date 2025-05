Schnüren Sie Ihre Wanderschuhe, denn der erste Trailer für die kommende Filmadaption von Stephen King’s Der lange Spaziergang ist angekommen.

Unter der Regie von Francis Lawrence mit einem Drehbuch von JT Mollner wird die Adaption am 12. September über Lionsgate Premiere haben und das erste Mal, wenn der Roman von 1979 auf der Leinwand vorgestellt wird.

Insgesamt wird das Projekt von den Stars Cooper Hoffman und David Jonsson geleitet, zusammen mit Garrett Wareing, Tut Nyuot, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Jordan Gonzalez, Joshua Odjick, Josh Hamilton sowie Judy Greer und Mark Hamill.

Verwandte Video

Die Originalversion von Der lange Spaziergang wurde unter Kings Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht und erzählt die Geschichte von 100 Teenager -Jungen in einem dystopischen Amerika, die sich für einen jährlichen Wanderwettbewerb einschreiben. Wie Geschichten, die in den Jahrzehnten nach seiner Veröffentlichung populär werden würden – wie Tintenfischspiel und andere-der einzige Überlebende gewinnt nur, indem er seine Konkurrenten überlebt.

Jetzt wird die Filmadaption nach Jahren in der Herstellung ankommen – tatsächlich Jahrzehnte. Die frühesten Versuche wurden in den 80ern und 90ern unternommen, und in den letzten Jahren arbeitete das neue Line Cinema eine Zeit an einer Version, bevor die Rechte 2022 verfallen. Lionsgate erwarb es danach mit Lawrence, Roy Lee, Steven Schneider und Cameron Macconomy Producing.

Zusammen mit dem Trailer ist das Theaterplakat für den Film ebenfalls eingetroffen, basierend auf dem Cover -Kunstwerk des ursprünglichen Romans von 1979. Siehe es unten.

https://www.youtube.com/watch?v=vatuhemq1f8