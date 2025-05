Sie sagen, dass Männer vor einer Einsamkeitsepidemie stehen; Diese modernen Leute, die von den Launen des späten Kapitals und der Atomisierung der Technologie entfremdet wurden, können Gemeinschaft und Zweck nicht mehr finden. Ehrlich gesagt, Andrew DeYoung’s Freundschaft macht den Fall, dass einige Männer ihre eigenen Gefängnisse bauen, ohne es zu wissen: einige Jungs gerade sind nicht ein guter Hangund kann nicht an ihren kleinen Egos vorbeischauen, um das zu beheben.

Im Jahr 2025 gibt es keinen besseren Avatar für diese Art von absurdem, gebrochenem Spiegel der Vorstadtmänner als Tim Robinson, der von unterschätzten Sprung gesprungen ist Snl Schriftsteller und Darsteller von Cult Fame mit seiner Hit -Skizzenshow, Ich denke du solltest gehen. Zum Guten und zum Schlechten, Freundschaft Fühlt sich wie eine Feature-Länge-Version einer der Skizzen dieser Show an, die sich oft um selbstversorgte, myopische Typen dreht, die gegen die Regeln kämpfen und die Gesellschaft für sie dargelegt hat, und versuchen, sich aus den Gurken zu landen, in denen sie selbst landen. Ich liebe dich, Mann trifft Ein Stunde Foto.

Ab den ersten Minuten Craig Waterman von Robinson, einer Unternehmensdrohne, die sich darauf spezialisiert hat, die Produkte der Kunden süchtig machender zu gestalten („Wir bevorzugen den Begriff„ gewohnheitsbedingte “, sagt er frühzeitig als völlig schlecht für das Leben, das er lebt. In einer Selbsthilfegruppe sitzt er neben seiner geduldigen Frau Tami (Kate Mara), einer Krebsüberlebenden, die ihr Jahr der Remission und ihre sexuellen Kämpfe darin erzählt. Er kann nicht anders, als einen Vater -Witz zu knacken, der alles um ihn macht. („Ich bin gut orgasming gut!“) Du bekommst sofort die Stimmung, die ihr Problem nicht der Krebs ist, und einen Hinweis auf einen von Freundschaft‚S bizarrste Elemente: Das würde Tami in erster Linie jemanden wie Craig attraktiv finden, geschweige denn ein Kind mit ihm (Jack Dylan Grazers seltsam liebevoller Steven).

Hope springt jedoch für den einsamen Craig, als ihn ein falsches Paket in die Umlaufbahn von Austin (Paul Rudd) schickt, einem charmanten, mustachioten Wettermann, der ihm sofort einen Glanz aufnimmt. (Zwischen der Bromance -Prämisse und dem Aussehen/der Besatzung von Austin versickert Deyoung absichtlich einige der berühmtesten Comicrollen von Rudd.) Craig, der verzweifelt von diesen anfänglichen Krümel der Aufmerksamkeit füttert, schlägt eine sofortige Freundschaft, und bald sind die beiden unzertrennlich. Aber in seinem ersten Hang mit Austins größerer Freundesgruppe fummelt er hart (Besonders seine Entschuldigung, in der er eine Bar der Seife in den Mund schiebt und „Ich bin Sowwy!“) Und Austin ices ihn aus.

Es ist in dieser Welt nach dem Freunden, in dem Craig noch mehr treibende als normal fühlt, das Freundschaft nimmt seine böseste und bonkers -Richtung. Zum größten Teil ist es böse effektiv, insbesondere angesichts der Tatsache, dass sich alles um Robinsons Bereitschaft dreht, seine Unvermehrbarkeit an den Rand zu bringen. Der Zerfall von Craigs Leben hat eine verdrehte Willy Loman -Logik, als er in seiner Abwesenheit pathetisch mit Austins Interessen und Zuneigung versucht: Artefaktsammeln, Abenteuer durch die Wasserhäuser der Stadt.

Aber je mehr seine Besessenheit von Austins selbsternerktem Cool wächst, desto unangemessener werden seine Gesten und je größer ihre Auswirkungen auf die Menschen um ihn herum. Robinson trifft diese Notizen mit unglaublicher Konsistenz, was wirklich Deyoung’s Gambit ist: Wie kann man eine vollständige Geschichte über jemanden mit einem so kleinen Innenleben herstellen, dass eine lebensverändernde Drogenreise nur einen halb er ersteren Traum über die Bestellung eines Sandwichs in der U-Bahn erschreckt?

Nach einer Weile verringern sich die Renditen, mit ein paar willkommenen Pausen von One-Scene-Wundern wie Conner O’Malley und Josh Segarra, um Craig neue Ziele für seine impotente Wut zu verleihen. Mara ist eisig und unergründlich, was vielleicht der Punkt ist, aber ihre Beziehung zu Craig ist so entfernt, dass es schwer zu sehen ist, wie sie überhaupt dort angekommen sind.

Aber diese Konsistenz ist der Punkt: Freundschaft ist eine griechische Tragödie über einen Mann, dessen Achillesferse seine eigene Unfähigkeit ist, den Raum zurückzuziehen oder zu lesen. Er will geliebt werden Also schlecht, kann aber seine erstaunlichen Unzulänglichkeiten nicht überwinden. Es ist, als würde ihn das Schicksal in diese bequeme Mittelklasse-Position gepflanzt und ihm dann keine Werkzeuge gegeben, um sich herauszuwinden. „Du hast mich zu frei gefühlt“, jammert Craig nach Austin, nachdem er erfährt, dass er es ist Persona non grata. Die ultimative Lektion ist im Grunde, dass er überhaupt nicht in erster Linie einen Blick auf etwas Besseres hätte erhalten dürfen.

Wenn Robinsons Humorstil Sie bereits abschreckt, können Sie das versichert Freundschaft Bricht nicht seinen bestehenden Comic mutig. Aber für diese Hemdbrüder im Tim Robinson -Kult sind die Dan -Blitzer -Käufer und Zipline -Pullers unter uns. Freundschaft Bietet auf der nächsten Stufe, die in etwas viel mehr Kaufmanesque verpackt ist als seinen üblichen Tarif.

Freundschaft Der Weg in die begrenzte Veröffentlichung am 9. Mai mit einer landesweiten Veröffentlichung am 23. Mai. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=cmspwzizu6y