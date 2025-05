Willkommen zurück in Crate Digging, unsere wiederkehrende Feature -Serie, in der Künstler die Musikgeschichte auf der Suche nach Alben erforschen, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe empfiehlt Cameron Lew von Ginger Root 10 Alben, um ihn kennenzulernen.

Als Cameron Lew im Gold-Digger-Aufnahmestudio, der Bar und im Hotel in Los Angeles auftaucht, holt er nach einem Debüt von Coachella in den Atemzug nach Atem. Aber die Verschnaufpause kann nicht zu lange dauern; Als Ginger Root muss Lew für ein Wochenende 2 in die Wüste zurückkehren und sich dann sofort als Opener für ihre laufende „Melancholy Tour“ (erhalten Sie Tickets hier) bei.

Trotz des Drucks der Feste und der Eröffnung von Slots bleibt Lew geerdet und gnädig. Er stammt aus Orange County und ist aufgewachsen, Geschichten über Coachella und seine schillernde Aura zu hören, aber die meisten seiner bisherigen Festivalerlebnisse haben in Asien stattgefunden. Also hat Lew so viel davon wie möglich eingeweicht – zu sehen, wie er Kraftwerk sah, eine Band, die ihm erstmals von seinem Highschool -Statistiklehrer vorgestellt wurde.

In der Zwischenzeit war er auch mit Jbrekkie für ihre Coachella -Aufführung und berichtete neben Michelle Zauner über Gorillaz ‚„On Melancholy Hill“. Lew gesteht jedoch, dass er jedoch nicht gerade ein Gorillaz -Gelehrter ist. Stattdessen hat Lew mehr eine alte Souldynamik, wenn es um seine Lieblingsalben geht.

Während neuerer, marmortiger Funk und Soul wie Vulfpeck und White Jeans eine große Grundlage für musikalische Identität bildeten, listet er auch die Beatles auf. Weißes Album und Paul McCartney McCartney II als wesentliche Alben für sein „Ingwer Root Starter Pack“. Außerdem ist er ein großer Fan des J-Pop-Künstlers Hiromi Iwasakis Album von 1979 Fantasieund ein noch größerer Fan des Pop -Pioniers der Stadt Haruomi Hosono und seiner Band Yellow Magic Orchestra.

Schauen Sie sich die Liste der 10 Alben in Ginger Root an, um ihn unten kennenzulernen und das Video oben zu sehen. Probleme, den Spieler oben zu sehen? Beobachten Sie auf YouTube.

Kraftwerk – Computerwelt

Dieser wurde mir von meinem Statistiklehrer in der High School vorgestellt. Kraftwerk wurde mir von diesem Mann vorgestellt, und ich muss ihn danken, weil wir letzte Woche bei Coachella Kraftwerk gesehen haben, und das war eine absolute Explosion. Also sehr cool.

Weißer Denim – Corsicana Limonade

Corsicana Limonade ist ein schönes, feindliches Texas-Rockalbum, das sich nicht veraltet anfühlt. Es fühlt sich zeitlos an. James Petralli ist ein kreatives Genie. Sie sind eine meiner Lieblingsbands und ich liebe so ziemlich jede Platte, die sie herausbringen. Also eine große, große Cameron-Pickel der High School.

