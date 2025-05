Der selbsternannte Goth Nicolas Cage hat gescherzt, dass es aufgrund der Ähnlichkeiten in den Schreibweisen ihrer Namen häufig „verwechselt“ für Goth Rock Pioneer Nick Cave ist.

„Ich glaube nicht Der Wächter als Antwort auf die Frage eines Lesers. Cage erinnerte sich dann an sein angenehmes Treffen mit seinem fast Namensvetter.

Holen Sie sich Nick Cave Tickets hier

„Ich erinnere mich, dass die Höhle sehr nett war“, sagte er. „Wir waren in einem Tierschutz, glaube ich – ich denke, das Sealy Animal Hospital in Texas – und er war großartig. Ich sagte Hallo und wollte seine Hand schütteln. Ich sagte: ‚Nur ein Brief trennt uns – G. Nick Cave, Nic Cage‘.

Verwandte Video

Anderswo in Der Wächter Leserinterview gab Cage bekannt, dass er auch mit einer anderen Rocklegende verwechselt wurde. „Die Leute sagen auch:» Hey, nic, du warst großartig in Der Hunger‚Welches ist dieser großartige David Bowie -Film (in dem Käfig nicht tatsächlich erscheint). „

Cages Sitdown mit der britischen Zeitung war Teil des Werbekreislaufs für seinen neuen Film. Der Surfer. Im psychologischen Thriller spielt er einen Mann, der in territoriale Einheimische trifft, während er mit seinem Sohn surft.

In der Zwischenzeit hat Nick Cave eine Handvoll verbleibender Daten auf seiner aktuellen nordamerikanischen Tour mit den schlechten Seeds (hier Tickets erhalten), bevor sie zu einem Sommer -Solo -Lauf nach Europa fahren (hier Tickets erhalten).