Turnstile hat einen Film erstellt, der ihr bevorstehendes Album begleitet Nie genug Das wird im Juni beim prestigeträchtigen Tribeca Festival Premiere haben. Ein Anhänger ist unten zu sehen.

Drehkreuze: nie genug ist ein „visuelles Album“ mit allen 14 Songs aus der bevorstehenden LP, die am 6. Juni ankommt. In den kommenden Tagen wird die Vorführdaten für den Film beim Tribeca Festival angekündigt, darunter eine mit einer Band & A -Sitzung.

Sänger Brendan Yates und der Gitarrist Pat McCrory leitet sich mit Drehkreuze: nie genugdie vermutlich die Grafiken aus den bereits veröffentlichten Musikvideos für den Titeltrack des Albums und die Dual -Single „Seein ‚Stars“ und „Birds“ integrieren wird.

Verwandte Video

Die Band hat zwar keine vollständige Tour für den Staat angekündigt, um sie zu unterstützen Nie genug Sie haben jedoch kürzlich Daten für einige Sonderkonzerte vorgestellt, darunter eine kostenlose Heimatstadt in Baltimore am 10. Mai. Ein Auftritt in Los Angeles im ukrainischen Kulturzentrum am 15. Mai; und eine Rekordshow im Freien in Brooklyn am 5. Juni.

Nach einem Lauf von europäischen Festivals im Juni wird Turnstile im Juli das Ottawa Blues -Fest und das Aftershock (Sacramento) und III Points (Miami) Festivals im Oktober spielen.

Sehen Sie den Trailer für Drehkreuze: nie genug Im Folgenden, gefolgt von der aktualisierten Liste von 2025 Tourdaten der Band.

https://www.youtube.com/watch?v=rm-eu-vngfu

Drehkreuze 2025 Tourdaten:

05/10 – Baltimore, MD @ Wyman Park Dell

05/15 – Los Angeles, CA @ Ukrainisches Kulturzentrum

06/06 – Brooklyn, NY @ unter der K -Brücke

06/07 – Barcelona, ​​Spanien @ Primavera Sound

06/11 – Athens, Griechenland @ Teatro Petras

06/13 – London, UK @ Outbreak Fest London

06/14 – Porto, Portugal @ Primavera Sound Porto

06/18 – Wien, Österreich @ Gasometer

06/19 – Prag, Tschechische Republik @ Velky Sal Lucerna

06/21 – Clisson, Frankreich @ Hellfest 2025

23.06.23-Esch-Sur-Alzette, Luxemburg @ Rockhal

06/25 – Warschau, Polen @ letnia szena progresji

06/27 – Brüssel, Belgien @ Ancienne Belgique

28.06.28 – Ysselsteyn, Niederlande @ Jera auf Luft 2025

06/29 – Somerset, UK @ Glastonbury Festival 2025

07/12 – Ottawa, Kanada @ Ottawa Blues Festival 2025

10/03 – Sacramento, CA @ Aftershock 2025

10/17-18-Miami, FL @ III Punkte 2025