Kevin Bacon und Jennifer Nettles schließen sich Kyle Meredith an, um darüber zu sprechen Der BondsmanPrime Video’s New Supernatural Dramedy, bei dem Bacon einen toten Kopfgeldjäger spielt, der wiederbelebt wird, um das Gebot des Teufels zu machen. Es ist eine Blumhouse -Show, erwarten Sie also einen Schuss Horror, einen Schuss Seltsame und eine gute Menge Twang. Brennnesseln, bekannt als die Hälfte von Sugarland und ihre Rolle in Die gerechten Edelsteinespielt endlich einen Musiker auf dem Bildschirm-etwas, das sie bis jetzt vermieden hat, weil sie Angst hatte, beschuldigt zu werden, sich selbst zu spielen. Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Das Duo schrieb und nahm auch ein aktuelles Album, und nahm ein echtes Album auf. Zur Hölle und zurückim Charakter. Einige Songs haben es in die Show geschafft, andere wurden „höflich abgelehnt“, aber sie mochten die meisten Tracks genug, um eine volle Länge in voller Länge zu schneiden. Das Ergebnis: Ein Konzeptalbum, das aus Method-Schauspiel- und Akustikgitarren geboren wurde und mit einer Johnny-und-Juni-But-Make-It-Huge-Atmosphäre enthält.

Speck und Brennnesseln sprechen über den unangenehmen Charme des Schreibens von Songs über Voice Memo-Ping-Pong, die Freuden, Trauma in Duette zu verwandeln, und wie die meisten Schauspieler keine charakterbasierten Alben schreiben, weil sie ehrlich gesagt nicht können. Bacon schreibt Nettles ‚Songwriting Chops zu. Brennnesseln nennt Bacon einen großartigen Texter. Irgendwo in der Mitte bilden sie ein gruseliges Americana Dream -Team, von dem Sie nicht wussten, dass Sie es brauchten.

Hören Sie Kevin Bacon und Jennifer Nettles sprechen Der Bondsman: zur Hölle und zurück und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

