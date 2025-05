Wie jeder faule Highschool -Senior weiß, müssen nicht lesen Der große Gatsby Wenn Sie sich einfach den Film ansehen können. Und es scheint, dass die katholischen Kardinäle, die sich jetzt in der Sixtinischen Kapelle versammeln, damit die Konklave einen neuen Papst auswählen kann: Politico berichtet, dass einige dieser Geistlichen den Film 2024 gesehen haben KonklaveStreaming auf Prime -Video, um zu verstehen, wie der Prozess funktioniert.

Der Blick auf die Auswahl eines Papstes erhielt acht Oscar-Nominierungen für die nachdenkliche Leistung von Star Ralph Fiennes und ihre detaillierte Darstellung der Abstimmungsrunden, die stattfinden, die Auswahl eines Papstes, der die Auswahl eines Papstes erhielt.

Politico sprach mit einem Kleriker, der an der Konsequenz dieser Woche beteiligt war, wie „einige es im Kino gesehen haben“. Der Schriftsteller Ben Munster fügte hinzu, dass „der Film selbst von Kardinälen als bemerkenswert genau angesehen wird, sagte der Geistliche und machte es zu einem hilfreichen Forschungsinstrument, insbesondere zu einem Zeitpunkt, in dem so viele der Kontero -Teilnehmer wenig Erfahrung in der Politik und des Protokolls von Vatikanern und Protokoll haben.“ Dies ist erforderlich, da ein Großteil der mit diesem Auswahlprozess beteiligten Kardinäle zuvor noch nicht an einer Konklave beteiligt war.

Die echte Konklave begann am Mittwoch, den 7. Mai, nach dem Tod von Papst Franziskus am 21. April-nur wenige Stunden zuvor Konklave Der Film begann auf Prime Video zu streamen.