Amy Poehler und Produzent Mike Schur arbeiten sich wieder in der neuen Comedy -Serie zusammen Grabender am Mittwoch von Peacock abgeholt wurde.

Poehler wird in der Serie mitspielt, die auf dem 2023 -Roman basiert Ausgrabungen von Kate Myers. Zusätzliche Darsteller müssen noch bekannt gegeben werden.

„Vier Frauen, die in einer archäologischen Ausgrenze in Griechenland arbeiten, sind in ihrem Leben an unterschiedlich unterschiedlichem Scheideweg“, heißt es in der offiziellen Logline. „Wenn das Team ein langes Geheimnis mit dem Potenzial zur Umschreibung der Geschichte aufdeckt, stehen sie im Zentrum einer internationalen Verschwörung mit hoher Einsätze.“

Poehler und Schur werden Executive Produce Produce Graben und schreibe den Piloten mit. Dies ist das neueste NBC -Projekt, das ehemalige Sitcom -Duos wiedervereinigt, nachdem eine neue Komödie Tina Fey und Tracy Morgan im März angekündigt wurden.

Dies ist die erste Zusammenarbeit von Poehler und Schur seitdem Parks und Erholung, in dem Poehler eine ihrer bekanntesten Figuren spielte: engagierter Beamter Leslie Knope. Dieses Jahr markiert ein Jahrzehnt seit dem Serienfinale von Parks und Recwas von Poehler und Schur mitgeschrieben wurde.

In den Jahren seitdem Parks und RecPoehler und Schur haben an zahlreichen anderen komödiantischen Projekten gearbeitet. Poehler kehrte als die Emotionsfreude zurück Inside Out 2 letztes Jahr. In der Zwischenzeit hat Schur Sitcoms einschließlich und geschrieben Der gute Ort Und Brooklyn Neun-Nine.

Poehler war ein lautstarker Bewunderer von Ausgrabungendas Buch, über das Graben ist basiert. Sie schrieb einen Klappentext für die Taschenbuchausgabe des Buches und nannte ihn „lustig, klug und zutiefst lecker“. Poehler nannte es auch eines ihrer Lieblingsbücher, die sie letztes Jahr in einem Interview gelesen hat Late Nacht mit Seth Meyers.

„Es geht darum, dass Frauen, die auf eine archäologische Ausgrabungsstätte herabsteigen“, sagte Poehler zu Meyers. „Ich liebe die Idee, Dinge auszugraben, die Dinge begraben werden.“

Für Fans ihrer Standup -Komödie hat Poehler bis Ende Juni mehrere Daten auf ihrer „unruhigen Beintour“ mit Tina Fey übrig. Holen Sie sich hier restliche Tickets.