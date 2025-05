Lob sei Buddy Christus, weil Kevin Smith’s Dogma Geht nach Frankreich. Kevin Smiths religiöse Satire von Kevin Smith wird als offizielle Auswahl in der Cannes Classics -Situation auf dem Filmfestival 2025 in Cannes spielen und am 22. Mai bei den Palais des Festivals untersucht.

Dogma beim Filmfestival von 1999 aus dem Wettbewerb aus dem Wettbewerb, bevor er später in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Jetzt findet seine Ankunft beim Filmfestival 2025 während der laufenden Resurrection-Tour des Films am Ostersonntag in Los Angeles statt und verkaufte seine 20-Städte-Tour in den ersten 24 Stunden, wobei zusätzliche Shows in jedem Markt hinzugefügt wurden.

„Ausverkaufte Screenings, Standing Ovations und jetzt Cannes? Das ist jenseits göttlicher“, sagte Kevin Smith in einer Erklärung. „Dogma, das als Klassiker von Cannes geehrt wird, ist ein wahrer Segen … wir haben diesen Film mit Humor, Häresie und verdammt viel Herz gemacht. Und irgendwie findet es 25 Jahre später immer noch ein neues Publikum. Das ist ein Wunder in meinem Buch.“

DogmaMit Ben Affleck, Matt Damon, Linda Fiorentino, Salma Hayek, Jason Lee, Jason Mewes, Chris Rock und Alan Rickman wurde für diese Tour in 4K remastered. Und wir können uns möglicherweise bald auf Smiths vorgeschlagene freuen Dogma Fortsetzung, die sowohl Affleck als auch Damon spielen würde. Schauen Sie sich den (sehr lustigen) Trailer zur Wiederveröffentlichung unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=rwsrribtgda