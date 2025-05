Wenn die Schwarzer Spiegel Spezielle Folge „Bandersnatch“ wurde 2018 auf Netflix uraufgeführt und stellte ein mutiges Experiment im narrativen Geschichtenerzählen dar und stürzte die Zuschauer zu einem dramatischen, verdrehten Auswahl-Adventure-Erlebnis, mit dem sie über ihre Browser interagieren konnten. Leider „Bandersnatch“ und die UNBreakable Kimmy Schmidt Interaktives Special, „Kimmy vs. The Reverend“, wird Netflix in diesem Monat verlassen.

Wie sich auf Netflix berichtet, waren „Bandersnatch“ und „Kimmy vs. the Reverend“ die beiden verbleibenden interaktiven Specials für den Service. 19 wurden im Dezember 2024 entfernt, einschließlich Specials wie Stretch Armstrong: Der AusbruchAnwesend Carmen Sandiego: um zu stehlen oder nicht zu stehlenUnd Jurassic World Camp Kreidezeit: verborgenes Abenteuer -Insbesondere alle kinderfreundlichen Titel. Weitere zwei, die die ursprüngliche Säuberung überlebten – Ranveer gegen Wild mit Bear Grylls Und Sie gegen Wild – Anschließend wurden im Januar gelöscht.

Der Schritt kommt, als Netflix sich auf eine Neugestaltung auf allen Plattformen vorbereitet, aber dennoch einen Verlust für die Fans dieser jeweiligen Shows darstellt. „Bandersnatchs“ -Inutzung von Interaktivität war ein starkes Kompliment an Schwarzer SpiegelDie anhaltende Faszination für die Auswirkungen der Technologie auf die moderne Gesellschaft – es hat auch Charaktere und ein fiktives Spielunternehmen eingerichtet, das in der eingebettet bleibt Schwarzer Spiegel Universum (wie in der Folge der 7. Staffel „Plaything“ zu sehen).

Verwandte Video

In der Zwischenzeit fand „Kimmy vs. The Reverend“ nicht nur einen Weg, das zu bringen UNBreakable Kimmy Schmidt Marke für das Model aus dem Wählen Sie Ihr Own-Abenteuer, zeigte jedoch eine große emotionale Katharsis für Kimmy (Ellie Kemper), je nachdem, was Sie haben. In allen Handlungssträngen war Daniel Radcliffe als Prinz Frederick vorhanden, ein neues Liebesinteresse für Kimmy.

Beide Specials gehen am 12. Mai offline, wenn Sie sie überprüfen möchten, bevor es zu spät ist. Schauen Sie sich auch an, wo „Bandersnatch“ auf unsere Rangfolge von jedem fällt Schwarzer Spiegel Episode jemals – es gibt definitiv Schwarzer Spiegel Episoden würden wir weniger vermissen.