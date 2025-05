Die Aufstellung für die Iteration von Seattle’s Bumbershoot Music & Arts Festival 2025 wurde bekannt gegeben, angeführt von Headliners Weezer (Performing Das blaue Album In seiner Gesamtheit) helle Augen, Janelle Monáe, die Kopfstütze des Autositzes und Sylvan Esso.

Das zweitägige Festival wird am Wochenende am 30. und 31. August in Seattle am Labor Day-Wochenende untergehen. Das Ausfüllen der Aufstellung werden Auftritte von Aurora, Digable Planets, The Budos Band, Tennis, Indigo de Souza, Saba, Panzer und Bangas, Linda Lindas, Immobilien, Sco, Murder City Devils, Spellling und anderen sein. Siehe die vollständige Aufstellung unten.

Tickets für Bumbershoot 2025 werden heute, dem 7. Mai, auf der Website des Festivals zum ersten Mal verkauft und werden zu einem Frühbucherpreis von 199 US-Dollar für ein begrenztes zweitägiges Fenster erhältlich. Am Freitag, dem 9. Mai, werden eintägige Pässe für 125 US-Dollar erhältlich und die Wochenendkarten werden sich auf 225 US-Dollar erhöhen.

Verwandte Video

Für Gruppen wird ein „Crew Pack“ mit vier Pässen für 800 US -Dollar angeboten. Darüber hinaus hat sich Bumbershoot mit der Capitol Hill Block Party (am 21. bis 23. Juli) zusammengetan, um ein gemeinsames gemeinsames Ticket für 340 US -Dollar zu bieten, das den Eintritt zu beiden Festivals gewährt. Diese Gruppen- und gemeinsamen Ticketoptionen werden auch am Freitag, dem 9. Mai, verfügbar.

Bumbershoot 2025 bietet auch Aktivitäten und Erlebnisse über Musik hinaus, einschließlich lokaler Restaurant -Showcases, visuellen Kunstausstellungen und vielem mehr.

Anmerkung des Herausgebers: Wenn Sie vorhaben, an Bumbershoot 2025 teilzunehmen, können Sie 15% Rabatt auf Reise und Unterkünfte über Booking.com sparen. Melden Sie sich für unsere wöchentliche Live-Musik-E-Mail-Digest für die neuesten Tour- und Festivalankündigungen, Vorverkaufskodes und vieles mehr an.