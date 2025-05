Richard Donners klassischer Actionfilm 1987 Tödliche Waffe wird zum ersten Mal am 24. Juni in 4K Ultra HD erhältlich sein. Vorbestellungen sind noch nicht abgeschlossen.

Der von Mel Gibson und Danny Glover geführte Film werden digital zum Kauf erhältlich seinauf 4K UHD Blu-ray Disc und in Eine limitierte Stahlbuchausgabe.

Die Veröffentlichung kommt in 4K -Auflösung mit einem hohen Dynamic -Bereich (HDR) an und enthält sowohl die Theaterversion des Films 1987 als auch den 2000 -Regisseur -Cut, der weitere sieben Minuten Filmmaterial enthält. Es kommt auch mit zwei neuen Featuretten: Ein Erbe der Inspiration: Erinnerung an Richard Donner Und Ich bin dafür zu alt …

Regie des verstorbenen Donner aus einem Drehbuch von Shane Black, Tödliche Waffe spielte Gibson als Detective Martin Riggs und Glover als Detective Roger Murtaugh. Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins, Darlene Love und Traci Wolfe runden die Besetzung ab.

In dem Film spielt Gibson einen „zunehmend instabilen“ Polizisten in Los Angeles, der den jüngsten Verlust seiner Frau trauert. Er ist widerstrebend mit Glovers Charakter, einem „By-the-Book-Morddetektiv mit einer makellosen Aufzeichnung und einer liebevollen Familie“ kombiniert. Gemeinsam untersuchen sie einen Selbstmordfall, der einen internationalen Kriminalring aufdeckt.

Tödliche Waffe Drei Fortsetzungen und ein Fernsehsend, der von 2016 bis 2019 drei Spielzeiten ausgestrahlt wurde. Seit Mitte der 2000er Jahre wurde von einem fünften Film gesprochen, wobei Donner bestätigt hat, dass er vor seinem Tod im Jahr 2021 leiten und produzieren würde.

Im Juni 2024 bestätigte Gibson Tödliche Waffe 5 war noch in der Entwicklung und würde das Projekt leiten. Während eines Auftritts auf einer Fan -Kongress im vergangenen September gab er zu, Probleme damit zu haben, es zu machen.