Austin City Limits hat seine Aufstellung 2025 unter der Leitung von Headlinern Sabrina Carpenter, Hozier und Doja Cat sowie die Striche, Luke Combs, John Summit und Doechii vorgestellt.

Other notable acts on the lineup include Rilo Kiley, Cage the Elephant, Empire of the Sun, T-Pain, Feid, Pierce the Veil, Djo, Mk.gee, Wet Leg, Maren Morris, Modest Mouse, Japanese Breakfast, Dr. Dog, Magdalena Bay, Car Seat Headrest, MJ Lenderman, Rainbow Kitten Surprise, The Backseat Lovers, Passion Pit, The Dare, Confidence Man, Panda Bär, Phantogramm, Lucius und viele mehr.

Die 2025-Ausgabe des Austin City Limits Festivals 2025 findet am 3.-5. Und 10. bis 12. Oktober im Zilker Park in Austin, Texas statt. Viele der Künstler, die das Festival spielen, werden nur am Wochenende 1 oder am Wochenende 2 spielen. Sehen Sie sich das Lineeup -Poster unten an, um herauszufinden, welche Acts exklusive Wochenend -Exklusive sind.

Tickets für ACL 2025, einschließlich dreitägiger GA, GA+und VIP-Pässe, werden ab Dienstag, dem 6. Mai, um 12:00 Uhr CT über die Website des Festivals verkauft. Hier sind hier am Wochenende eine Pässe erhältlich, und hier können zwei Pässe am Wochenende gekauft werden.

Sowohl für das erste Wochenende als auch das Wochenende zwei von ACL beginnen die GA -Tickets bei 360 US -Dollar, wobei GA+ Tickets ab 750 US -Dollar erhältlich sind. Wenn Sie ein erhöhteres Erlebnis suchen, kosten VIP -Tickets bei 1.670 US -Dollar, während Platin -Tickets bei 5.670 US -Dollar beginnen.

Wenn Sie planen, an Austin City Limits 2025 teilzunehmen, können Sie über Booking.com 15% Rabatt auf Reise und Unterkünfte sparen.