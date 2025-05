Willkommen zurück zu Mixtapes!, Eine Video-Interview-Serie, in der Künstler eine Playlist außerhalb der Schaufel zusammenstellen. Dieses Mal hat Kniecap eine Liste zusammengestellt, die ihren Sinn für Humor genauso enthüllt wie ihre Musik.

Kniescheibe ist momentan eine der am meisten besprochenen Bands der Welt – jedoch nicht unbedingt für ihre Musik. Die Aufmerksamkeit auf sie beruht auf pro-palästinensischen, anti-israelischen Nachrichten, die sie bei Coachella geteilt haben, was dazu geführt hat, dass das irische Trio „eine koordinierte Abstrichkampagne“ bezeichnet.

Da eine Reihe britischer Künstler mit Kniescheibe stehen, ist eins klar: Kniescheibe sind nicht diejenigen, die ruhig sind. Mo Chara, Móglaí Bap und DJ Próvaí werden sagen, was sie glauben und was sie wollen. Es ist also keine Überraschung, dass wir uns zwischen den Coachella -Wochenenden mit ihnen trafen, um ein Spiel mit Mixtapes zu spielen! Sehen Sie sich das ganze Video oben an.

Als Kniescheibe schmeckte ihre Persönlichkeit und Musik, die einen der verrücktesten Wiedergabelisten unserer Zeit zusammenstellten. Es gibt das „Londoner Burning“ des Clashs als Reaktion auf Margret Thatcher -Anhänger und Lou Reeds „Perfect Day“, wenn sie eine versteckte Bibliothek von Träumen entdeckt. („Reed, weil es eine Bibliothek ist“, witzelt Mo Chara. „Sehen Sie, was ich dort gemacht habe?“). Dann gibt es Kris Kristoffersons Klassiker „Sunday Mornin ‚Come‘ Down“, um einen Kater vor der Arbeit zu heilen, und eine Doechii-Track, wenn sie sie für kompedte Tickets trifft. „Ich werde sagen ‚Doechii, um Ficks willen. Wirst du nur für einen bezahlen?'“, Sagt Mo Chara und benennt den „Denial ist ein Fluss“, Rapper, sein Promi -Schwarm.

Aber warten Sie, bis Sie sehen, wie Tom Jones und Katy Perry auf Kniecaps Playlist gelandet sind zweimal. Jones ‚“Sexbomb“ wird zum ersten Mal von DJ Próvaí ausgewählt und stellt sich vor, dass die Party um 2:00 Uhr am Laufen gehalten wird. Móglaí Bap kehrt auf die Melodie zurück, um eine Universitätsdingungszeremonie des Kniescheibeflügels zu erhalten, denn wie Mo Chara es ausdrückt: „Wenn Sie zweifellos das“ Sexbomb „ausdrücken“.

Móglaí Bap wählt Katy Perrys „Feuerwerk“ aus zweimalEinmal für einen wolkigen Strandtag und einmal, um die TP auf der Dose auszulaufen, und auch die Verdoppelung der Strecke „Plastiktüte“. „Auf jeden Fall heißt das auch nicht das, was so genannt wird – Katy Perry,“ Plastiktüte „“, lacht Mo Chara.

„“ Plastiktüte geht in den Weltraum „, sagt Katy Perry“, sagt Móglaí Bap.

„Katy Perry, die die Welt rettet, indem er ins Weltraum geht“, klopft DJ Próvaí an.

„Katy Perry und die Plastiktüten“, schlägt Mo Chara vor.

Kniesekap, die kluge riss, wählte auch Songs von NWA, Jamiroquai, Josh Turner, Paris Hilton, LL Cool J und sogar Rebecca Black aus. Sehen Sie, wie sie die vollständige Wiedergabeliste (oder über YouTube) zusammenstellen, und hören Sie sie sich unten über Spotify oder auf Amazon -Musik an. Neue Amazon Music Unlimited -Abonnenten können sich für einen Monat kostenlos anmelden und einen 30% -Code -Code und einen Link zu einer speziellen Musik -Merch -Sammlung bis zum 9. Mai erhalten.

