Spike Lee hat den ersten Trailer für seinen A24 -Kriminalitätsthriller veröffentlicht Höchste 2 niedrigste. Der Film ist seine fünfte Zusammenarbeit mit Denzel Washington, der als Musikleiterin in New York City mit einer Lösegeldhandlung auftritt. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Höchste 2 niedrigste ist eine englischsprachige Adaption des japanischen Films von 1963 Hoch und niedrigRegie von Akira Kurosawa. Lees Version transportiert den Film nach New York City, wobei Washington als großer Musik-Tycoon anstelle eines Geschäftsmannes eine Schuhfirma kauft.

Der Trailer wird mit einem Monolog von Washington überlagert, in dem ein unsichtbarer Charakter gefragt wird, ob er die Verantwortung eines Lebens wie seines „übernehmen“ kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Mayhem, Erfolg, Geld, Misserfolge und Liebhaber. Visuell besteht der Clip aus zeitweiligen Aufnahmen eines Tages im Leben als Plattenlabel -Kopf wie Hosting Meetings und Aufnahmesitzungen mit Künstlern, bevor sie zu U -Bahn -Verfolgungen, Schießereien und einem Gerichtsgebäudeprotest gegen einen Rapper namens Yung Felon wechselt.

Verwandte Video

William Alan Fox schrieb das Drehbuch des Films basierend auf Hoch und niedrigwas selbst lose aus Ed McBains 1959 -Roman adaptiert ist Königs Lösegeld. Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, ein $ AP Rocky, und Ice Spice (das ihr Schauspieldebüt) runden die Besetzung ab.

Lees jüngster Film mit Washington war 2006’s Im Mannund sie haben zuvor zusammen gearbeitet Mo ‚besserer BluesAnwesend Malcolm xUnd Er hat ein Spiel. Der neueste Film des Regisseurs war 2020er Jahre Da 5 Bloodsmit Chadwick Boseman in einer seiner letzten Rollen.

Höchste 2 niedrigste Eröffnet am 22. August am 5. September am 22. August vor seiner Premiere von Apple TV+.

https://www.youtube.com/watch?v=mz2v8znymsk