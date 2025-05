Ryan Cooglers von der Kritik gefeierter Vampir -Film Sünder hat es absolut an der Abendkasse getötet, besonders für einen originellen R-Rating-Film. Zum Glück für die Fans, die ungeduldig darauf warten, den Film zu Hause zu sehen, ist er jetzt offiziell zur Verfügung, um eine Vielzahl von physischen und digitalen Formaten vorbestellen zu können.

Obwohl noch kein Veröffentlichungsdatum enthüllt wurde, Sünder ist für DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD vorbestellt. Zusätzlich gibt es eine Limited Edition Steelbook-Version, die die 4K-Kopie für Vorbestellungen enthält.

Sünder Die Stars Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton und Jack O’Connell folgen unter anderem zwei Zwillingsbrüder im Jahr 1932, während sie versuchen, in ihrer Heimatstadt Mississippi einen Juke -Joint zu eröffnen. Das einzige Problem – jenseits ihrer Gangsterverbindungen, Jim Crow, The Kkk usw. – ist, dass am Eröffnungsabend eine Packung Vampire auf dem Ort stattfindet.

„Mit SünderCoogler bestätigt, dass er ein echtes Talent zum Erkunden und Neuerfinden von Genres hat und gleichzeitig eine Geschichte erzählt, die sich völlig originell anfühlt. “ Folge Liz Shannon Miller, Senior Entertainment -Redakteurin, schrieb in ihrer Rezension des Films.

Für mehr auf SünderSchauen Sie sich unser Interview mit Jerry Cantrell an, der mit dem Komponisten Ludwig Göransson am Original -Song „In Moonlight“ zusammengearbeitet hat.

Sünder ist jetzt in den Kinos.

