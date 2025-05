Es ist Zeit, sich mental auf die letzte Saison des Internationalen Netflix -Hits vorzubereiten TintenfischspielDas, was auf diesem ersten Teaser für die kommende Staffel 3 immer noch ein paar Überraschungen hat. Beginnend mit der Enthüllung, dass Gi-Hun (Lee Jung-Jae) in einem Sarg an seine Mitspieler zurückgegeben wird (keine Sorge, er lebt), neckt das neue Filmmaterial einige neue Spiele und viel Gewalt (sanktioniert und auf andere Weise).

Staffel 1 von Tintenfischspiel war ein globales Phänomen, das 14 Emmy-Nominierungen erhielt und im Jahr 2022 sechs gewann.

Ohne zu viel in Spoiler für das Ende von zu steigen Tintenfischspiel Die zweite Staffel, Schöpferin Hwang Dong-Hyuk, verließ die Serie auf einem ziemlich Cliffhanger, wobei die Spiele von den Spielern gestört wurden. Während es so aussieht, als ob die Ordnung in Staffel 3 in gewissem Maße wiederhergestellt wurde, wer weiß, wie lange das dauern wird-oder was GI-HUN für die zukünftige Rebellion geplant hat.

Verwandte Video

Schauen Sie sich den Trailer für die dritte und letzte Staffel von an Tintenfischspiel Unten und lesen Sie auch unseren tiefen Tauchgang über die harte Arbeit, die die Show ins Englische synchronisiert. Staffel 3 Premieren am 27. Juni.

https://www.youtube.com/watch?v=lb6v6aufwrm