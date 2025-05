Eine romantische Rollerfahrt durch die Straßen Roms. Ein erschöpfter Archäologe, der durch einen ägyptischen Basar eilt. Ein Stipendium von Reisenden, die die umfassenden Ausblicke auf die Mittelerde überqueren. Szenen wie diese aus den Kinos Römischer UrlaubAnwesend Raiders der verlorenen ArcheUnd Der Herr der Ringe sind unauslöschliche Bilder aus der Filmgeschichte. Sie wurden vor Ort in Italien, Tunesien und Mordor erschossen. (Okay, Neuseeland.) Sie sind die Art von filmischen Momenten, die der derzeitige amerikanische Präsident zu zerstören versucht.

Und das ist nur eins Potenzielles Problem mit Trumps jüngster sozialer nachgeschriebener politischer Richtlinie von Trump, die „das Handelsministerium und der US-Handelsvertreter von United States fordert, um sofort mit dem Prozess der Einführung eines 100% igen Tarifs auf alle Filme zu beginnen, die in unser Land kommen, die in ausländischen Ländern produziert werden. Wir wollen Filme, die in Amerika wiedergegeben werden, wieder!“

Der Versuch, die Posts der Trump -Posts in die Wahrheit zu entwirren, ist ebenso ärgerlich wie die Wahrscheinlichkeit, dass es letztendlich bis zu einem gewissen Grad zurückgegangen wird. Doch am Montag hat die Erklärung eine bereits unsichere Filmindustrie in noch mehr Turbulenzen hinterlassen. Der Wortlaut dieses Beitrags scheint zu implizieren, dass amerikanische Filme wegen zu vielen internationalen Filmen aus dem Kino ausgeschlossen werden, aber theoretisch ist Trump es ist Genau genommen Ziel auf amerikanisch produzierte Filme, die international gedreht wurden, oft in Ländern mit großzügigen Steuergutschriften, um die Mühe zu machen, die Vereinigten Staaten wert zu lassen.

Trumps Interesse an der Eindämmung der internationalen Produktion basiert theoretisch auf einem Plan von Trumps „Hollywood -Botschafter“ Jon Voight. Laut der Berichterstattung von Deadline umfasste Voights Plan jedoch einen steuerlichen Anreiz für Bund, die Produktion in den Vereinigten Staaten aufrechtzuerhalten. Diese Tarifbedrohung ist weit mehr Stick als Karotte.

Es ist auch völlig unmöglich zu verstehen, was er hier im Sinn hat. Zum einen, wie die BBC feststellt, „hat die World Trade Organization (WTO) bis 2026 ein Moratorium für Zölle für digitale Waren. Vermutlich zählen Filme als digitale Waren.“ Und es gibt auch die spezifische Bedeutung hinter „in fremden Ländern“ produziert. Als Vielfalt am Montagmorgen kurz und brütet:

„Für US -Unternehmen, die in Übersee filmen – die Quelle des„ außer Kontrolle geratenen “Sorge – ist nicht klar, welche Transaktion eingetragen wird. Wenn Disney einen Film im Ausland dreht, importiert er den Film nicht von sich aus, um eine bestimmte Gebühr auf uns Bildschirme zu zeigen.

„Der Moviemaking -Prozess ist ebenfalls stark internationalisiert – mit einigen Filmen, die teilweise in den USA gedreht wurden und teilweise in Übersee gedreht wurden. Die Bearbeitung kann in den USA oder Kanada oder an einem anderen Ort sein.

Der Grund, warum dies so kompliziert ist, ist, dass Hollywood eine globale Branche ist – eine „exportiert fast dreimal so viel Unterhaltung wie sie importiert“, so laut Der Hollywood -Reporter. Wenn amerikanische Filme im Ausland schießen, beschäftigen sie sowohl lokale Talente als auch amerikanische Talente. Diese Filme kehren zu American Shores zurück und spielen in Kinos, die American Companies gehören und von ihnen betrieben werden, und streamen auf Dienstleistungen, die amerikanischen Unternehmen gehören.

Der Zustand der Inlandsproduktion war in letzter Zeit ein Problem, insbesondere im einst aktiven Zentrum von Los Angeles. Das aktuelle System ist nicht perfekt Ich werde es nicht besser machen.

Die Nachuntersuchung von Trumps Kommentaren am Montagmorgen vom Sprecher des Weißen Hauses Kush Desai, wie von berichtet von TH.Es wird nicht unbedingt die Dinge klargestellt: „Obwohl keine endgültigen Entscheidungen über ausländische Filmzölle getroffen wurden, erkundet die Verwaltung alle Optionen, um die Richtlinie von Präsident Trump zu erfüllen, um die nationale und wirtschaftliche Sicherheit unseres Landes zu schützen und Hollywood wieder großartig zu machen.“

Hollywood, um klar zu sein, geht es momentan nicht gut. Aber Hollywood War Zeigen Anzeichen dafür, dass sie nach den Streiks der Pandemie und dem Talent wieder auf die Beine kommen, mit großen Kassensiegern im April dank der Gewinne im April Ein Minecraft -Film Und Sünder. Und die Steigerung dieser Branche so, wie andere Branchen von Trumps versuchten Zöllen waren, werden nicht helfen.

Vielleicht wird eine weitere Produktion infolgedessen nach Los Angeles zurückkehren, aber mit dem allgemeinen Anstieg der Kosten am Horizont ist es wahrscheinlicher, dass unzählige Produktionen einfach schließen müssen. Und in der Zwischenzeit wird Trump Hollywoods Fähigkeit abgeschnitten haben, die Arten von globalen Geschichten zu erzählen, die sich gegen einzigartige Landschaften vorstellen, die es zu einer kulturellen Kraft auf der ganzen Welt gemacht haben.