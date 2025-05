Donald Trump hat einen 100% igen Tarif in „Every and All“ -Filmen „in unser Land in unserem Land“ angekündigt.

Die Ankündigung wurde am Sonntagabend in einem Beitrag in seinem Social -Media -Netzwerk Truth Social gemacht. „Die Filmindustrie in Amerika stirbt sehr schnell. Andere Länder bieten alle möglichen Anreize, unsere Filmemacher und Studios aus den USA wegzuziehen. Hollywood und viele andere Gebiete in den USA werden am Boden zerstört“, schrieb Trump. „Dies ist eine konzertierte Anstrengung anderer Nationen und damit eine nationale Sicherheitsbedrohung. Zusätzlich zu allem anderen, Messaging und Propaganda!“

„Daher ermächtige ich das Handelsministerium und der Handelsvertreter der Vereinigten Staaten, um sofort mit dem Prozess der Einführung eines 100% igen Tarifs für alle Filme in unser Land zu beginnen, die in ausländischen Ländern produziert werden“, fuhr Trump fort. „Wir wollen wieder Filme in Amerika!“

Eine Reihe von wichtigen bevorstehenden Hollywood -Filmen werden – entweder teilweise oder vollständig – auf der Seite der Vereinigten Staaten produziert, um sich für großzügige Steuergutschriften zu qualifizieren, die von anderen Ländern angeboten werden. Solche Titel enthalten Marvels Avengers: Doomsdaywas in Großbritannien gedreht wird; Lucasfilms sTeerkriege: Starfighterauch in Großbritannien erschossen; Und Avatar: Feuer und Aschedie in Neuseeland produziert wurde. Es ist unklar, ob Trumps Ankündigung auf diese Arten von Titeln, im Allgemeinen aus fremdgeschriebenen Filmen oder beides abzielt.

Trumps Ankündigung scheint auf eine Empfehlung des Schauspielers Jon Voight, einem der „besonderen Botschafter“ des Präsidenten in Hollywood, zurückzuführen zu sein. In der Frist führte Voight Gespräche mit Gewerkschaftsvertretern und Studio -Führungskräften über Möglichkeiten, Produktionen in die USA zurückzubringen, einschließlich der Möglichkeit, Studios zu steuern. Während es Skepsis gibt, dass die Trump-Regierung einen solchen Anreiz unterstützen würde-insbesondere in Bezug auf die Bemühungen zur Kostensenkung-, könnte die Umsetzung eines Tarifs Trumps alternativer Ansatz sein, um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen.