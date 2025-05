(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler durch das Serienfinale von Die gerechten Edelsteine„Dieser Mann Gottes kann vollständig sein.“)

Beim Rückblick auf vier gesegnete Jahreszeiten von HBOs Die gerechten EdelsteineWörter wie „Anarchie“ und „Chaos“ und „so viel volle Nacktheit“ könnten an die Oberfläche kommen. Die von Danny McBride geschaffene Komödie über eine verrückte Familie im Televangelisten endete jedoch nicht mit einem Knall, sondern mit einem Moment der ruhigen Hoffnung, als Gemstone Patriarch Eli (John Goodman) seinen langjährigen Freund und den jüngsten Liebhaber Lori Milsap (Megan Mullallally) auf dem Dock wartete-und bat ihn, an Bord zu kommen.

In einem kürzlichen Interview mit FolgeMcBride sagt, dass es mit Lori und Eli immer wieder „dort drin war“. Wie der Schöpfer/Star hervorhebt, begann die Serie mit dem Tod der geliebten Matriarch Aimee-Lynn (gespielt von Jennifer Nettles in Rückblenden) und „diese Familie spiralend, als sie versuchen herauszufinden, was als nächstes kommt. Jede Saison war Eli wirklich das Gesicht dieser Reise.“

In der ersten Staffel, sagt McBride, versteht Eli „all die Dinge, die Aimee-Lynn getan hat, um diese Familie zusammenzuhalten, und er findet sich schlecht ausgerüstet, um mit seinen Kindern umzugehen und ihnen zu helfen und sie zu führen. In der zweiten Staffel erinnert er sich daran, wer er war, bevor er sich mit Aimee-Lynn traf, und er ist unsicher, wie er sich in der dritten Staffel endet.

In Staffel 4 geht es also darum, dass (Eli) diese schwierigen Schritte unternimmt, um in das nächste Mal in seinem Leben einzusteigen. Die Idee, dass es mit ihm und Lori endet, für mich – es fühlte sich einfach so an, als wäre es ein logischer Ort, um die Geschichte zu nehmen. „

McBride fügt hinzu, dass „ich wusste, dass es schwierig werden würde, weil wir Aimee-Lynn als so wichtige schöne Figur aufgebaut haben, dass es offensichtlich sehr schwer für die Menschen ist, Eli mit jemand anderem zu sehen. Das war die Schönheit dessen, was Megan (Mullally) mitbrachte-sie fühlte sich wirklich wie ein Edelstein.“

Es ist ein Gefühl, mit dem der Rest der Besetzung zustimmt. „Ich fand es eine perfekte Möglichkeit, es zu beenden“, sagt Star/Produzent Edu Patterson. „Alles in der Gemstones -Familie weckt in irgendeiner Weise von Eli und dem, was er durchmacht, weil ich denke, dass sie alle so ständig nach seiner Liebe und Zustimmung sind. Es war also ein sehr cooler, zurückhaltender Weg zu gehen:“ Oh, es gibt Hoffnung für alle. „

„Und es ist eine schöne Art, das Ende des Piloten zu spiegeln“, fügt ihr Co-Star Tim Baltz hinzu. „Wo er den VHS von Aimee-Lynn beobachtet und er es beobachtet und er ist so traurig. Das macht alles auf dieser Reise aller, die sich mit ihrer Trauer befassen. In jeder Saison befassen sie sich mit ihrer Trauer auf eine neue Art und Weise und kommen damit ab. Es ist schön, sie glücklich zu sehen.“

Während Eli und Lori in der letzten Szene wieder verbinden, kommt diese Szene nach der klassischen Auflösung für jede Komödie (zumindest nach Shakespeare): eine Hochzeit, die eine der letzten für die Serie gedrehte Sequenzen war. Und Adam Devine ist der Meinung, dass das Dreharbeiten zur Hochzeit zwischen Kelvin (Devine) und Keefe (Tony Cavalero) eine großartige Art war, die Show zu beenden.

Die Dreharbeiten zu dieser Sequenz, sagt Cavalero, war angesichts ihrer Nähe zum Wrap -Datum der Show „intensiv“.

„Tony hat viel geweint“, sagt Devine. „Es war wie:“ Ist Tony okay? Wie, was ist los? „

„Ja“, bestätigt Cavalero. „Mein Herr. Ich war ein sprudeltes Durcheinander. Rechts, ja. Weil ich nicht über einen besseren Weg nachdenken konnte, um die Dinge für unsere Charaktere einzuwickeln. Wir hatten noch einen Tag (schießen), aber um dieses Feuerwerk zu sehen, meine ich … ich habe das buchstäblich weiter gemacht.“ Er macht einen Schnappschuss. „Ich machte mentale Bilder und versuchte weiter zu gehen ‚Vergiss nicht.'“

McBride sagt, er werde definitiv die Anarchie vermissen, die sehr spezifisch war EdelsteineWeil ich immer Glück habe, dass wir das tun, was wir tun, und dass wir es so tun können, wie wir es tun. Jedes Mal, wenn Sie das Gefühl haben, dass es keine Regeln gibt und Sie tun können, was Sie wollen, ist es als Künstler erfreulich. „

Und das ist ein wesentlicher Bestandteil seines Prozesses, sagt er, weil „ich nicht glaube, ich würde etwas schreiben oder etwas erstellen, das mir Grenzen setzen würde. Ich denke, letztendlich würde ich immer von etwas getrieben, wo ich nicht weiß, wohin es geht. Ich möchte keine Regeln darüber, wo es nicht gehen kann.

Während die Show nicht mit einer 5. Staffel (McBrides Entscheidung) fortgesetzt wird, mag McBride die Tatsache, dass das Ende offen ist. „TV lässt Leute investieren, weil sie neugierig sind, was nächste Woche passieren wird“, sagt er. „Und ich denke, sobald das zufrieden ist, gehen die Leute oft nicht zurück und sehen Fernsehsendungen wieder an, es sei denn Game of Thrones oder Die Sopranos. Aber die meiste Zeit, sobald Sie wissen, was passiert, sind Sie nicht investiert, wenn Sie die ganze Zeit wieder anwenden. “

Er sagt jedoch: „Ich fühle mich wie von Nach Osten Zu Vize -Schulleiter Dazu liebe ich die Idee, dass Menschen, wenn sie es beenden, sich vorstellen können, dass diese Charaktere weiterleben – die Idee, dass Ihr Gehirn zusammenarbeiten kann, was als nächstes kommt. Ich denke, das ist nur eine gute Möglichkeit, eine Geschichte zu beenden. “

Tatsächlich fügt McBride hinzu, wenn die Show enden würde und das Publikum das Gefühl hatte, „alles, was jemals mit diesen Charakteren passiert“, dann würde es sich anfühlen, als hätte ich nicht so gearbeitet, wie ich sie reich genug machte. Also denke ich, dass am Ende des Tages, wenn man weggehen kann, und sich jeder vorstellen kann, was als nächstes kommt, ich habe das Gefühl, dann ist die Geschichte vollständig. „

Patterson mag auch die Art und Weise, wie das Schicksal dieser Charaktere nicht vollständig geschrieben ist.

Baltz stimmt zu. „Und Sie können sich vorstellen, dass ihre Geschichten fortgesetzt werden, wissen Sie? Die Möglichkeiten sind endlos. Wenn ich also zurückkommen würde, ist alles Spiel.“

„Ja, du würdest nicht gehen:“ Warte, sie haben ihre vollständige Lektion bereits gelernt. Wir können sie nie wieder sehen „, sagt Patterson.

Devines eigener Kopfkanon für Kelvin und Keefes Zukunft lautet: „Die harte Realität, verheiratet zu sein, würde sie treffen – jetzt kämpfen sie mit der Welt, ein Paar zu sein.“

Was in dieser unvorhersehbaren Medienlandschaft etwas ist, das sich in Zukunft auswirken könnte. „Das Coole daran ist, wer weiß?“ Calavero sagt. „Vielleicht gibt es eine Downton Abbey-Typ Edelsteine Film auf der Straße oder eine Live -Show oder so ähnlich. “

„Ich würde zur Edelsteine Extravaganz “, sagt Devine.

„Das wäre erstaunlich“, stimmt Cavalero zu. „Eine Osterbelebung.“

Die gerechten Edelsteine Streaming jetzt auf Max.