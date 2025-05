(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Die ProbeStaffel 2, Folge 3, „Pilotencode“.)

Ich weiß, dass Sie das nach so ziemlich jeder Episode von sagen können Die Probeaber nachdrücklich, Was zum Teufel?

Die ersten beiden Folgen von Die Probe Staffel 2 haben bereits viele umwerfende Momente präsentiert. Von dem „Friendship Flowers“ des Saisonauftakts bis zum Callout von Paramount+ in der letzten Woche für die Entfernung der Summit Ice -Episode von Nathan für dichEs gab viel zu verdauen. Und doch gehört die Folge dieser Woche, „Pilot’s Code“, leicht zu den wildesten Scheiße, die Nathan Fielder noch auf dem Bildschirm gemacht hat – und das sagt viel aus.

Die Episode beginnt mit einem interessanten, wenn auch relativ leichten Primer, als Fielder versucht, einen Persönlichkeitstransfer eines geklonten Hundes durchzuführen. Es ist letztendlich ein bisschen Misserfolg, obwohl kein Klon einen einzigen Durchbruch hat, keiner der Probanden wirklich in die Persönlichkeit des ursprünglichen Haustieres führt.

Dann beschließt Fielder, dass es Zeit ist, seine Theorien auf sich selbst zu testen… und wenn das wahre Feuerwerk anfängt.

Nach einem der berühmtesten Piloten der letzten Zeit – Captain „Sully“ Sullenberger, der am besten dafür bekannt ist, ein Flugzeug im Hudson River zu landen – beschließt Fielder, zu sehen, ob er Sullys Merkmale absorbieren kann, indem er seine Erziehung wiederherstellt. „Schau, was du sehen wirst, wird seltsam erscheinen“, warnt Fielder vor der großen Enthüllung. Das enthüllt? Feldspieler, der in einen übergroßen Raum geht, der sich vollständig rasiert und als Baby gekleidet hat.

† Von dort aus ist es ein surrealer Albtraum, als er Sullys Leben mit monströsen Marionetteneltern, Stillsimulationen und Fielder direkt im Cockpit eines Flugzeugs verführt. (Wenn ich Ihnen sage, dass ich mehr als einmal auf dem Bildschirm geschrien habe, spiele ich ehrlich meine Reaktion herunter.)

Dies ist nicht das erste Mal, dass Fielder seine absurden Ideen auf sich selbst zugefügt hat: Er hat dies wiederholt angetan Nathan für dich (vor allem mit der „Klaue der Schande“) und in Staffel 1 von Die Probe. Diesmal nimmt er es jedoch weiter als je zuvor.

Eine der lächerlichsten, wenn auch schockierend glaubwürdigsten Fielder -Fielder hat sich aufgrund seiner Experimente direkt auf Sullys Behauptung auf Ruhm bezieht, die Notlandung von Hudson River. In den letzteren Teilen seiner Memoiren beginnt Sully, konsequent auf verschiedene Songs zu verweisen. Es gibt jedoch eine Band, bemerkt Fielder, dass Sully besonders oft zurückkehren scheint – Evaneszenz.

Laut seiner eigenen Schrift hatte der Kapitän der Fluggesellschaft eine Art Verliebtheit in die Emo -Hitmaker. Fielder bezieht dies mit den Tendenzen der Piloten, ihre emotionalen Kämpfe für sich selbst zu halten, da das Gefühl der Angst oder Depression dazu führen kann, dass eine Flugzeuglizenz verliert. Nachdem Fielder „so lange als er so lange als er lebt“ und die Landung im Hudson simuliert, geht er noch einen Schritt weiter, indem er vorschlägt, dass Evanescence heimlich der Grund sein könnte, warum Sully eine so bemerkenswerte Leistung erzielen konnte.

Wie in Die ProbeEs gibt eine 23-Sekunden-Lücke während der Notlandung, in der Sully kein Wort spricht. Es passiert Fielder, erklärt, dass der Chor von Evanescences geliebten Track „Bring Me to Life“ ebenfalls 23 Sekunden lang ist – und Sullys iPod wurde im Flugzeugtrack gefunden. Ist es möglich, dass Sully diesen dritten einer Minute damit verbracht hat, „zum Leben erwecken“ zu hören, und das hat ihm die Kraft gegeben, seinen Co-Pilot um Hilfe zu bitten und letztendlich die Katastrophe abzuwenden? Feldspieler denkt das.

Aber fest, tat Sully Genau genommen Hören Sie sich „ME zum Leben erwecken“ an, während Sie US Airways Flug 1549 landen? Kurz gesagt, dass Sully selbst auf die eine oder andere Weise bestätigt wurde, ist es unmöglich zu wissen. Wir können jedoch zumindest überprüfen, ob Fielder’s Mathe wirklich summiert.

Lassen Sie uns zunächst die Fakten angehen, die Die Probe Eindeutig wird korrekt. Zum einen wurde Sullys iPod tatsächlich in den Trümmern geborgen, wie in seinen Memoiren bestätigt wurde. Höchste Pflicht: Meine Suche nach dem, was wirklich wichtig istund ein Aufsatz mit dem Titel „Was ich zurückgekommen bin.“ Er schreibt auch über Evanescence in seinen Memoiren und hat die Band im Laufe der Jahre im Laufe der Jahre erwähnt, wie in diesem Interview mit Runner’s World.

Wo die Theorie von Fielder jedoch ein wenig dunkeler wird, ist, wenn es um die genauen Zahlen geht – die Zeit der Zeit, die Sully im Cockpit und die Länge des Chors „Bring Me to Life“ schweigt. Laut dem offiziellen Transkript blieb Sully tatsächlich von 3:29:45 bis 3:30:11 Mama, was bedeutet, dass er 26 Sekunden lang an sich hielt. Es gibt einen Wackelraum, je nachdem, wann genau Sie den Chor betrachten, um begonnen und beendet zu sein, sowie welche der verschiedenen Fälle des Chors, die Sie speziell betrachten. Nach meiner Zählung dauert der erste Chor jedoch ungefähr 21 Sekunden, und die nächsten beiden dauern ungefähr 25 Sekunden. Nicht weit weg, vielleicht sogar innerhalb der Rand der Subjektivität, obwohl sie unterschiedlich genug sind, um die Erwähnung zu rechtfertigen.

Natürlich teilen wir hier Haare. Wie bereits erwähnt, sind bestimmte Details der Interpretation entsprechen. Und wer soll sagen, dass Sully auf den gesamten Refrain hören musste? Oder wie lange dauerte er, um seinen iPod zu finden, seine Ohrhörer einzusetzen, den Song hochzuziehen, zum Chor zu scrollen und das Spiel zu treffen? Oder wenn er sich vielleicht einfach an den Chor erinnerte, was zu einer leichten Abweichung des Tempos und infolgedessen Länge führte?

Also, nein, aller Wahrscheinlichkeit nach hat Sully nicht zu hören, dass „mich zum Leben erweckt“ von Evaneszenz, während er die berühmteste Flugzeuglandung aller Zeiten aufführte. Aber das ist es nur … „Höchstwahrscheinlich.“ Die Tatsache, dass es genügend Zufall besteht, um die Möglichkeit nicht vollständig auszuschließen, ist zugegebenermaßen verrückt. Und wie wir gelernt haben Die Probe Staffel 1 Folge 3, vielleicht reicht die Illusion aus. Zum einen denke ich, dass es viel mehr Spaß macht zu glauben, dass die Erholung des Feldspielers genau das ist, was an diesem schicksalhaften Tag gefallen ist.

