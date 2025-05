Die Peacock Mystery -Serie Pokergesicht begann als Manifestation eines Traum Columbo Remake. „Ich werde gegen Ruffalo dafür kämpfen, wenn ich muss. Ich und du, nach dem Unterricht, Warriors -Stil für Columbo“, schrieb Lyonne dann auf Twitter. Fünf Jahre später spielt sie ihre eigenen mit Columbo-inspiriertes Drama -das in Staffel 2 eine bemerkenswerte Arbeit geleistet hat, um eine eigene Stimme zu finden.

Erstellt von Rian Johnson, wobei Tony Tost als Showrunner für Staffel 2 diente, Pokergesicht bleibt in vielerlei Hinsicht zu ihrem Inspirationspunkt geblieben: Jede Episode beginnt mit dem Verbrechen (normalerweise nach Mord), bevor er Lyonnes Charlie Cale einbringt, eine fröhliche Vagabund mit der unheimlichen Fähigkeit, jede Lüge und die tragische Unfähigkeit zu erkennen, sich von der Unjustik zu entfernen.

In der ersten Staffel stolperte Charlie über Verbrechen, während sie in die USA unterwegs war, um sich dem Mob zu entziehen, den sie zu Beginn der Serie verärgerte. Ohne für Staffel 2 in Spoiler zu gehen, wird diese Geschichte für einige Folgen fortgesetzt, bevor sie sich in eine andere Ausrüstung verwandelt, die die Show ein wenig Schwung kostet, aber den Vorteil hat, die Aufmerksamkeit des Publikums auf das neueste Verbrechen zu lenken.

Verwandte Video

In Staffel 2 hält sich die in Staffel 1 festgelegte Format zweitwichtig hauptsächlich an, aber es fühlt sich nie vollständig in seiner etablierten Struktur verpflichtet, auf eine Weise, die regelmäßig Überraschung erzeugt. Es gibt sogar eine Episode, in der es kein Mordopfer gibt – sowieso keine menschliche. Eine Sache bleibt konsequent: viel von der Freude an a Pokergesicht Die Episode (zehn davon wurden für eine Überprüfung vorgesehen) ist herauszufinden, wie Charlie in die Geschichte passt. Diese Freude kommt jedoch zweitrangig dem Ansturm der Eröffnungskredite, die enthüllen, wer in diese besondere Verbrechensgeschichte verwickelt ist.

The guest cast list for this season includes Cynthia Ervio, Kumail Nanjiani, Giancarlo Esposito, Richard Kind, John Mulaney, John Cho, Adrienne C. Moore, Alia Shawkat, Awkwafina, Ben Marshall, BJ Novak, Carol Kane, Cliff “Method Man” Smith, Corey Hawkins, David Alan Grier, David Krumholtz, Davionte “GaTa” Ganter, Ego Nwodim, Gaby Hoffmann, Geraldine Viswanathan, Haley Joel Osment, Jason Ritter, Justin Theroux, Kathrine Narducci, Katie Holmes, Kevin Corrigan, Lauren Tom, Lili Taylor, Margo Martindale, Melanie Lynskey, Natasha Leggero, Patti Harrison, Rhea Perlman, Sam Richardson, Sherry Cola, Simon Helberg, Simon Rex und Taylor Schilling.

Das ist nicht einmal jeder! Nicht oben aufgeführt ist Steve Buscemi als „Good Buddy“, ein CB -Radiofreund, Charlie, im Laufe der Saison mithalten. (Ich bin gleichzeitig alt genug, um vage zu verstehen, was ein CB -Radio ist und nicht alt genug, um es richtig zu erklären, aber dafür ist Wikipedia.) Eine bedeutende Mehrheit dieser Schauspieler hat eine vergangene Verbindung zu Lyonne (die die meiste Zeit ihres Lebens als Arbeitsschauspielerin zu wissen scheint alle) – und kommen Sie hier auf unerwartete und entzückende Weise zusammen. Krumholtz und Martindale! Lynskey und Cho! Holmes und Esposito!

https://www.youtube.com/watch?v=mlrqbk8h2ae

Nichts davon ist Stunt -Casting, um klar zu sein, da jeder Gaststar in eine Rolle überflutet, die unerwartet sein könnte, aber natürlich in die Geschichte passt. Das ist ein großer Faktor in dem, was sich erhöht Pokergesicht Als Serie: Diese Show ist so gut darin, einzigartige und dennoch relatable Charaktere zu erstellen, gespielt von einigen der besten arbeitenden Schauspieler von heute. Wir lernen so viele dieser Charaktere in so kurzer Zeit so gut kennen, von ihren Hoffnungen und Ambitionen bis hin zu ihren Beziehungen zu denen, die sie lieben. Dies bedeutet, dass bei Tragödien oder Foulspielen eine emotionale Wirkung über das ist, was Sie sich möglicherweise ansehen könnten Gesetz & Ordnung

Während Pokergesicht In den Emmys als Komödie konkurriert jede Episode eine zugrunde liegende Trauer, während die Show das Elend untersucht, das sich im Namen von Gier, Wut oder Angst gegenseitig aneinander verursacht. Obwohl es natürlich traurig ist, wenn jemandem etwas Schlimmes passiert, ist es irgendwie noch traurig, wenn jemand das Schlechte das Schlechte tut: die Tragödie sympathischer Menschen, die schlechte Entscheidungen treffen. Weil sie den Preis immer zahlen, weil Charlies moralischer Kompass (und im Ausmaß, Pokergesicht’s) scheitert nie. Selbst wenn Charlie es wirklich wünscht, könnte sie etwas Frieden finden.

Es ist alles so nachdenklich geschrieben und ausgeführt, manchmal bis zur Verwüstung, obwohl Charlie der emotionale Anker der Show bleibt und das Publikum davon abhält, in Verzweiflung zu treiben. So viel von dieser Show funktioniert einfach, weil wir nur wie Charlie – und kann sehen, warum andere Menschen sie in relativ kurzer Zeit mögen und vertrauen. Es ist eine perfekte Verkapselung von Lyonnes Talenten, und Staffel 2 sieht sie auch kreativer, leitet zwei Episoden und das Co-Schreiben eines.

Bei der TCA Press Tour des Winters 2023 sagten Johnson und Lyonne beide, dass sie gerne weitermachen würden Pokergesichtund bemerkt, dass „es unendliche Geschichten zu erzählen gibt“. Es ist eine wahre Freude zu sagen, dass es sich kreativ wie kreativ anfühlt, nachdem sie den größten Teil der zweiten Staffel gesehen haben. Und das Fernsehen im Allgemeinen wird besser dafür sein – denn es ist wichtig, eine Kriminalitätsshow zu haben, die in den dummsten Szenarien nie ein einziges Mal vergisst, dass Mörder und Opfer nicht nur Handlungsgeräte sind. Sie sind Menschen.

Pokergesicht Staffel 2 Premieren am 8. Mai mit drei Folgen, gefolgt von neuen Folgen jeden Donnerstag.