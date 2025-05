In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute bricht Mei Semones ihr Debütalbum auf, Animaru.

In den letzten Jahren hat sich Mei Semones als aufstrebende Künstlerin aufgebaut, um mit einer Reihe von faszinierenden Singles und EPs zuzusehen. Jetzt hat das in Brooklyn ansässige Gitarrenvirtuose die Vorfreude aufgenommen, indem sie ihr Debütalbum enthüllt. Animaru.

Etwas mehr als ein Jahr nach ihrer von der Kritik gefeierten Kabutomushi EP, der Titel der vollen Länge stammt aus der japanischen Aussprache von „Tier“. Das Album ist eine Sammlung musikalischer Curveballs und zeigt Semones, die ihre vielfältigen Ideen in einen zusammenhängenden Sound verweben.

Holen Sie sich MEI Semones Tickets hier

Was die neueste Veröffentlichung des 24-jährigen Künstlers besonders einzigartig macht, ist seine Herangehensweise an Love-Songs. Anstatt von Romantik motiviert zu werden, widmet sich Semones Tracks an New York City, ihre Gitarre und Musik selbst und reflektieren die Bedeutung, die sie ihrem Leben gegeben haben.

In diesem Geist, Animaru wird durch eine positive und erhebende Perspektive zusammengehalten. Dies beinhaltet das Schreiben von Liedern über „von Freundschaften weiterzumachen, für die Menschen, die für Sie da waren, und die Menschen, die für Sie wichtig sind, stolz zu machen“ sowie „Priorisieren, was Sie für Sie wichtig sind und Ihren Instinkten folgen“.

„Ich hoffe, es befähigt andere Menschen, das zu tun, was sie wollen“, erzählt der Singer-Songwriter Folge über ihr jüngstes Angebot und fügte hinzu, dass „wir nur für uns selbst und uns selbst leben sollten.“

Strom Animaru unten und scrollen Sie weiter nach dem Titel für Track -Kommentare für jeden Song von Semones. Nehmen Sie hier Ihre physische Kopie des Albums.

Anfang Mai wird sie eine 24-tägige Tour durch die USA und Kanada machen. Schnappen Sie sich Tickets, um sie hier aufzutreten.