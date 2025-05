Es ist der Felsen, wie Sie ihn noch nie gesehen haben: Sie sehen wie jemand anderes aus. Im ersten Trailer zu A24’s Die Smashing -Maschinegeschrieben und inszeniert von Benny Safdie, übernimmt Dwayne Johnson die Rolle des MMA -Kämpfers Mark Kerr, eine bemerkenswerte Verschiebung in das ernsthafte Drama für den Action -Star/Professional Wrestler.

Der erste Trailer führt sowohl Johnson als Kerr als auch Emily Blunt als Kerrs Partner Dawn vor – ein Wiedersehen für die beiden Schauspieler, nachdem er an Disney zusammengearbeitet hat Die Dschungelkreuzfahrt (A sehr Anderer Film von diesem). Die Höhen und Tiefen des Lebens als professioneller Kämpfer bekommen in diesen Szenen ins Rampenlicht, mit den Höhen und Tiefen von Kerrs Karriere, die sowohl von Grace als auch von Comebacks verspricht.

Ob Die Smashing -Maschine Wird sich diesen Herbst mit Auszeichnungswählern verbinden, bleibt abzuwarten. (Ein weiteres ähnliches Themenprojekt, Sean Durkin’s Die EisenklaueAnwesend sollen Habe Zac efron eine Oscar -Nominierung bekommen, aber es versäumte es nicht.) Für diejenigen, die neugierig zu sehen sind, was der Felsen im Prestige -Drama -Reich kocht, hat dieser erste Look viel Versprechen.

Die Smashing -Maschine wird am 3. Oktober 2025 in den Kinos veröffentlicht. Schauen Sie sich den neuen Trailer unten an und für mehr, um Benny Safdies letztes großes Projekt zu überdenken – die Showtime -Serie – die Showtime -Serie Der Fluch.

https://www.youtube.com/watch?v=arpnp3lz99g