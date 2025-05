Wenn Sie sich noch nicht auf eine Episode von John Mulaneys wöchentlicher Netflix Variety -Serie eingestellt haben Jeder lebt mit John MulaneyEine Skizze mit den Mitgliedern von Phish, die als Besetzung von Seinfeld verkleidet sind, mag eine Halluzination direkt aus einer mit Jam-Band inspirierten Säure-Reise erscheinen. Aber es ist eigentlich ein Parlament für den Kurs in Mulaneys Talkshow, die schnell zu einer der faszinierendsten wöchentlichen Uhren des Fernsehens geworden ist.

Im Fall der Folge dieser Woche war Phishs Trey Anastasio als Jerry, Mike Gordon als George, Jon Fishman als Elaine und Page McConnell als Kramer versuchte, eine Ausstellung zu spielen Seinfeld Szene. Das Stück begann damit, dass Mulaney die Band durch sein Teleskop beobachtete, während sich der Kumpel Richard laut wundert Seinfeld war Phish? “ Später in der Folge haben sie sich wieder auf Phish eincheckten, nur um zu finden, dass sie ihre Linien und das Studio -Publikum zunehmend aufgeregt haben.

Anderswo in der letzten Nachts Folge von Jeder lebtMulaney stellte sein nächstes Stück auf: In einer Anspielung auf den jüngsten Online-Diskurs darüber, wer in einem Kampf zwischen 100 Männern und einem Gorilla gewinnen würde, kündigte der Komiker an, dass er am 28. Mai in der Folge des Staffelfinale gegen drei 14-jährige Jungen kämpfen werde. Sollte ein Must-Sehen-Fernseher sein.