Lady Gaga ist unser herausragender Gestaltwandler und in den zwei Jahrzehnten seitdem Der Ruhm – Ihr Debütalbum und ihre sich selbst erfüllende Prophezeiung-sie hat ihre Haut Dutzende Male vorbeigeschossen. Aber um zu einigen der Elemente zurückzukehren, die ihre Geschichte starteten Chaos, „Ängste.“

„Die Befürchtungen, die ich auf diesem Album stellen wollte Folge Über Zoom, bequem auf einer Couch mit ihren Haaren in Zöpfe und unter einer schwarzen Mütze versteckt. „Ich wurde gebeten, den Kritikern zu sagen, in welche Box ich passe, und ich habe nie eine gute Antwort, weil ich so viele verschiedene Dinge gewesen bin. Ich war schon immer ein gebrochener Künstler. “

Die 14-fache Grammy-Gewinnerin und Oscar-Kandidatin sieht sich als „Fülle von Widersprüchen“, ein Thema, das für die Entwicklung ihres siebten Studialalbums von zentraler Bedeutung wurde, und wurde von zentraler Bedeutung. Chaosam 7. März ankommen. Zuerst mag es so klingen, dass das Gleiche wie gebrochen ist – aber die Brechung ist die einzige Möglichkeit, kaleidoskopisches Licht zu erzeugen.

Es gab viele aufgeregte Geschwätzs darüber Chaos Da diese Popwurzeln von Gaga zurückkehrte, aber im Zeitalter der Neustarts, des Nostalgie -Bergbaus und der Wiederholung von Nachos musste es etwas geben, das diese Entscheidung auszeichnet. Als sie die Single „Abracadabra“ im Februar veröffentlichte, kam es wie der Auslöser eines Schläferagenten an und nutzte die Energie, die zunächst alle kleinen Monster, die seit den Tagen „Bad Romance“ auf der Reise sind, aufgerufen. Die aufgewühlte, choreografische Dark-Pop-Veröffentlichung lehnte sich gerade genug in das Tabu, das Seltsame und die etwas schief, um sich wie eine große Heimkehr zu fühlen.

Und wo ihre frühere einzelne „Krankheit“ die Richtung dieses Kapitels zuversichtlich geärgert hatte, rief es „Abracadabra“ und signalisierte gleichzeitig, dass sie einen neuen Weg ging, der durch die Jahre der musikalischen und Leistungserfahrung, die sie über fast zwei Jahrzehnte gesammelt hat, gestärkt wurde. Sie schaut zurück und beschreibt Der Ruhm Und Das Ruhmemonster Als Alben von gotischen Träumen, die sie mussten, um das Gleichgewicht von Dunkelheit und Schönheit zu überspannen. „Ich hatte zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben mehr Träume“, sinniert sie. „Ich konnte wirklich auf sie zugreifen und etwas Neues machen. Ich hatte so viel Musik in mir zu geben und ich bin wirklich stolz darauf, dass ich es schaffen konnte. “

Die Prämisse von Chaos Als Pop -Album ist eine Idee, die sie nicht unbedingt ablehnt, aber sicherlich erweitert. „Ich habe immer hart schlagende Popmusik gemacht“, bemerkt sie. „Ich denke, das war von Anfang an Teil meines Sounds. Ich habe auch oft Theatralik und Glamour in die Musik eingeführt. Ich bin auf diesem Album wirklich darauf zurückgekehrt, aber es gibt auch den 90er -Jahre -Grunge -Einfluss, den Pop -Einfluss der 2000er Jahre, den Einfluss von Funk, den Einfluss der 80er Jahre. Es leitet so viel Musik, die ich liebe. Aber ich denke, was ich tun wollte, war, meinen Kritikern so zu stellen, wie ich gebeten wurde, ihnen zu sagen, in welche Kiste ich passe. “

Um dieses Ziel zu erreichen, machte sie sich an die Arbeit in Shangri-La Studios in Los Angeles und Co-Executive produzierte das Album mit Pop-Experte Andrew Watt und ihrem Verlobten Michael Polansky. Dort rundete sie das Produktionsteam mit Cirkut und Gesffelstein ab und nutzte die Freiheit, ihr Schiff zu steuern.

„In meiner Karriere war ich oft die einzige Frau im Raum, und diese Platte war eine Chance zu verkünden, dass ich gelernt habe, im Schatten dieser Männer zu tanzen“, sagt sie und neckt den emotional resonanten Track „Shadow of a Man on on Chaos.