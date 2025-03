Die gerechten EdelsteineWie wir alle, die auf dieser sterblichen Spule gefangen waren, sollte es nie für immer dauern. Aus diesem Grund beendet der Schöpfer Danny McBride die HBO -Komödie mit Staffel 4 und wird mit einer letzten Ausbrüche komödiantischer Anarchie ausgeht. Dies beinhaltet mehr als eine Flashback-Episode, einige wilde Momente der Gewalt, eine Reihe bemerkenswerter Gaststars und keinen Mangel an Nacktheit von Walton Goggins.

Die Titular Gemstones, eine wohlhabende Familie, die ein Megachurch -Reich im tiefen Süden führt, waren schon immer eine komplizierte Gruppe, um zu lieben. Die Kerngeschwister-Rough-and-Tumble Jesse (McBride), High-bestrittener Judy (Edi Patterson) und Kelvin (Adam Devine) mit Babygesicht-sind ein lautes, oft unkompliziert wenig emotional zurückhalten. In der vierten Staffel fühlen sich die Charaktere jedoch sowohl schärfer als auch menschlicher, vielleicht weil viele von ihnen auf ihren jeweiligen Reisen einen ausgereifteren Platz erreicht haben. Insbesondere Kelvin, der seine Sexualität auf einer ganz neuen Ebene angenommen hat, ist viel einfacher zu betonen.

Dies bedeutet, dass das Streit zwischen Geschwistern in die Edelsteine ​​der Edelsteine ​​gegen andere zurückbleibt, z. Vance hat in dieser Saison ein großer Schmerz in den Edelsteinen der Edelsteine, zumal Vance und Kelvin im Wettbewerb um den illustren Top-Christus-Man-of-the-Year-Preis im Wettbewerb stehen.

Das Konzept eines Top-Wettbewerbs für einen Top-Christus des Jahres ist einer der vielen absurden, aber charmanten Details, die das immer definiert haben Edelsteine Universe, das gerade genug außerhalb unserer eigenen Welt arbeitet, um sich wie seine eigene alternative Realität zu fühlen. Es ist auch ein Faktor für die Fähigkeit der Show, so viele Witze über die Kommerzialisierung des Christentums zu machen, ohne das religiöse Recht zu verärgern – vielleicht die größte Leistung.

(Während einer Pressekonferenz am Dienstag, dem 4. März, sagte McBride, dass er von Anfang an immer wollte, dass die Edelsteinfamilie „der Hintern des Witzes ist“, im Gegensatz zur Religion selbst. Und mindestens einer Metrik gelang es ihnen, es erfolgreich zu sein, weil McBride mit McBride teilte, weil er kürzlich mit einem Minister von Mega-Church gekommen war.

This season dwells more on the past than before, with some help from its most prominent new guest stars: The fourth season focuses on a thread of the series that’s been present from the beginning — the death of matriarch Aimee-Leigh Gemstone (Jennifer Nettles) — by introducing Megan Mullally as Lori, Aimee-Lynn’s best friend, and Seann William Scott as Lori’s son Corey, who was also a childhood pal of Die Edelsteingeschwister.

Wenn man darauf hinweist, dass Mullally großartig ist, fühlt sich fast eine redundante Aussage an, denn wenn es eine Sache auf dieser Welt gibt, auf die man sich verlassen kann, wird Megan Mullally ihre Pointen nageln. Scott erweist sich jedoch als echte Überraschung und rutscht so nahtlos in das Ensemble aus, dass es schwer zu erinnern ist, dass er von Anfang an nicht da war. Der Rest der unterstützenden Besetzung erweist sich als solide, und Goggins verdient eine besondere Anerkennung für die Weit Reichweite Von Absurdität hat er gebeten, aufzutreten. Nur die Szenen, die sein neuestes Fernsehprojekt betreffen, sollten ihm ernsthafte Beachtung von Emmys verdienen.

Während vergangene Jahreszeiten der Show ein gewisses Maß an Dunkelheit aufwiesen, das sich im Konflikt mit einigen der düsteren Momente des Humors fühlte, fühlt sich Staffel 4 diesmal besonders gut kalibriert und balanciert seine absichtlich komödiantischeren Elemente mit einigen echten Pathos und dem gelegentlichen schockierenden Moment der Gewalt. Vielleicht ist das ein Nebeneffekt der Schwere, die mit jeder letzten Staffel einhergeht, aber dies fällt insbesondere im Serienfinale auf, das nicht in SAP abgiegt, aber einige sehr willkommene emotionale Verschlüsse zusammen mit den mehr Bonkers -Momenten bringt.

Bis zum Ende, Die gerechten Edelsteine blieb sich selbst treu-und vergaß nie, dass es sich um eine Komödie handelt, die mit seinem Humor in den richtigen Momenten ausgeht. (Manchmal buchstäblich dank Goggins.) Der einzige Unterschied zu diesen letzten Folgen ist, dass es wie seine Charaktere ein wenig auf dem Weg aufgewachsen ist.

Die gerechten Edelsteine Premieren am Sonntag, den 9. März auf HBO und Max. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

