Ränen Sie Ihr falsches Ross und lassen Sie Ihre Kokosnüsse klatschen, Monty Python und der Heilige Gral kehrt in die Kinos zurück, um sein 50 -jähriges Bestehen zu feiern.

Die Screenings des Cult Classic Comedy -Films werden am Sonntag, den 4. Mai und Mittwoch, dem 7. Mai, landesweit in Select Theaters im ganzen Land gezeigt. Präsentiert von Shout! Studios und Fathom Entertainment, Tickets für die Shows werden ab Freitag, 4. April bei Fathomentertment.com und teilnehmenden Boxbüros verkauft.

Die 2020er Jahre haben ihren fairen Anteil an gesehen Monty Python und der Heilige Gral Spaß. In typischer alberner Weise kehrte der Film 2023 in die Kinos zurück, um sein 48 1/2-Jahres-Jubiläum zu feiern. Im selben Jahr die musikalische Anpassung, Monty Pythons Spamalotkehrte zum ersten Mal seit 14 Jahren zum Broadway zurück. Diese Produktion wird derzeit im Jahr 2026 touren. Holen Sie sich hier Tickets.

Ob Sie es glauben oder nicht, eine Szene von Monty Python und der Heilige Gral Ebenfalls kürzlich auf unserer Liste der 69 sexiesten Filmszenen aller Zeiten gelandet. Überzeugen Sie sich hier.