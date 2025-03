Das Glastonbury Music Festival hat seine Aufstellung von 2025 mit Olivia Rodrigo, Neil Young und The Chrome Hearts und der 1975 der Anklage an der Spitze der Rechnung als die diesjährigen Headliner eingeführt.

Das massive Musikfestival kehrt vom 25. bis 29. Juni auf die würdige Farm in Pilton, Großbritannien, zurück. The newly revealed 2025 lineup also boasts names like Charli XCX, Deftones, Doechii, The Prodigy, Noah Kahan, Raye, John Fogerty, Alanis Morissette, Gracie Abrams, Busta Rhymes, Wet Leg, Amyl and the Sniffers, Beth Gibbons, Brandi Carlile, Weezer, Rod Stewart, Nole Rodgers & Chic, and The Libertines,

Also playing are Four Tet, Father John Misty, TV on the Radio, St. Vincent, Turnstile, Franz Ferdinand, Wolf Alice, Lucy Dacus, Scissor Sisters, Jorja Smith, Biffy Clyro, Supergrass, Japanese Breakfast, Faye Webster, Future Islands, The Selecter, Djo, The Maccabees, English Teacher, Denzel Curry, Kneecap, Badbadnotgood, Anohni und die Johnsons, Pinkpantheress, das Massaker von Brian Jonestown, Kaiser Chiefs, Nick Lowe, schwimmende Punkte und mehr. In den kommenden Wochen werden zusätzliche Akte enthüllt.

Tickets für Glastonbury 2025 sind ausverkauft. Das Festival plant jedoch, einen Wiederverkauf für stornierte und zurückgegebene Tickets im Frühjahr abzuhalten. Fans werden empfohlen, die Website von Glastonbury zu überprüfen, um weitere Informationen zu erhalten.