(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler Durch das Finale der ersten Staffel von Paradies„Der Mann, der die Geheimnisse hielt.“)

Die erste Staffel von Hulu’s Paradies war eine ganze Menge Dinge, einschließlich eines postapokalyptischen Dramas, einer Abhandlung über die Bedeutung von Käse-Pommes und ein Krimi. Es ist das letzte, was im Hauptaugenmerk des Saisonfinale war, in dem die endgültige Enthüllung enthielt, die Präsident Cal Bradford (James Marsden) getötet hat, bevor er in Staffel 2 eine ganz neue Reise für Agent Xavier Collins (Sterling K. Brown) aufstellte.

Weit davon entfernt, ein Schnurrbart-Bösewicht zu sein, erfahren wir, dass der Attentäter des Präsidenten die ganze Zeit der Bibliothekar war? Es ist ein klassisches Beispiel für den Killer, der sich in Sichtweite versteckt, obwohl die Episode eine ganze siebenminütige Eröffnungs-Flashback-Sequenz (plus einen zusätzlichen Rückblick auf „The Day“ später in der Episode) benötigt, um genau zu erklären, wie-und vor allem, warum-„Trent the Bibliothekar“ (Ian Merrigan) Cal getötet hat.

Diese Erklärung begann in der Vergangenheit 12 Jahre, als der Bau der Stadt bald als Paradise bekannt war, und der Mann, den wir später als Trent kennen, war der Vorarbeiter einer Besatzung, die an der Ausgrabung des Gebirgsortes arbeitete. „Trent“ wurde entlassen, nachdem er entdeckt hatte, dass seine Crew einer giftigen Chemikalie ausgesetzt war, was dazu führte, dass er sich in eine (zugegebenermaßen genaue) Verschwörung eindrehte, die ihn schließlich auf den Rasen des Weißen Hauses brachte, wo er der Mann war, der versuchte, Cal zu erschießen und stattdessen Xavier zu schlagen.

Ein Hinweis zu diesem spezifischen Teil der Enthüllung: Was so effektiv an der versuchten Attentat des Piloten wirksam wirkte, war, dass es sich wie einer von potenziell Dutzenden ähnlicher Vorfälle anfühlte, die in den Wochen und Monaten vor dem katastrophen Ereignis stattgefunden haben könnten. Leider hat die Enthüllung, dass es sich nur um eine sehr spezifische Agenda verpflichtet hat, eine mit viel persönlicher Motivation, die diesen Aspekt der Episode rückwirkend verfolgt.

Im weiteren Sinne, als Trent als Cals Mörder nicht emotional auswirkt, ist es aufgrund der einfachen Tatsache, dass er ein Charakter ist, zu dem das Publikum wenig Verbindung hat. Sicher, er war es gegenwärtig In vielen Folgen. Doch vor Episode 8 fühlte sich selbst Kellnerin/Trent -Komplize Maggie (Michelle Meredith) eine bedeutendere Präsenz. Und wieder war die Art und Weise, wie Trents Entschlossenheit, Cal, weitgehend in persönlichem Rindfleisch zu töten, überwältigend (insbesondere da er sich bis zu einem plötzlichen Moment der Erkenntnis selbstgefällig machen ließ).

Aber während Cals Mord als Vorfall der Show diente, war sein Tod letztendlich nicht das Interessanteste an Paradieseine Show, die sich als überzeugende Ehe des Verschwörungsthrillers und des Schöpfers Dan Fogelmans Talente für sentimentales und/oder schockierendes Unternehmen erwies Wendungen. (Fogelman hat zuvor NBCs erstellt Das sind wirWenn Sie sich nicht bewusst waren, wurde eine Show 90% von sentimentalen und/oder schockierenden Wendungen angetrieben.)

Einige dieser Wendungen waren etwas stumpfer als andere, wie die süße Jane (Nicole Brydon Bloom) als Steinkolbenpsychopath enthüllt. Trotzdem war der Tod von Billy durch Jane einer der am meisten telegraphierten Momente des Fernsehens, den dieser Kritiker seit Jahren gesehen hat. Ich habe mich immer noch von Janes Handlungen im Finale überrascht. Die Wii war in seiner Blütezeit ein ziemlich lustiges Spielsystem, aber Das Spaß? Ich denke, das Leben während der Apokalypse ist in Bezug auf Unterhaltungsoptionen ziemlich begrenzt.

Was war an dieser ersten Staffel von am aufregendsten Paradies war der Schwung, den es aufrechterhalten konnte. Eine Aussage, die vor zehn Jahren keinen Sinn gemacht hätte: Diese Staffel hatte eine große „Limited Series“ -Energie, in der jede Folge, wie Fogelman, für eine zweite Staffel nichts zurückhielt.

Trotzdem gibt es immer noch viele unbeantwortete Fragen für die zweite Staffel. In dieser Phase ist das größte Rätsel jedoch, wer sogar zurückkommen wird. In der Ankündigung der Erneuerung der Show wurde Brown nur als zurückkehrender Darsteller erwähnt, wobei das Schicksal aller anderen in der Luft gelassen wurde: Ein Großteil der Nebenbesetzung hat wahrscheinlich noch einen Job, sogar Julianne Nicholson-obwohl „Sinatra“ eine Jane-Afflyd-Schusswunde hat. Aber ist das eine Serie Wrap auf James Marsden? Oder werden noch weitere Rückblenden kommen? Angesichts dessen Fogelmans Das sind wir War buchstäblich Rückblenden über Rückblenden auf Rückblenden, das ist nicht unmöglich vorstellbar.

Was auch immer mit Staffel 2 passieren könnte, Applaus auf Paradies Für die Bekämpfung einer Show über das Ende der Welt auf eine Weise, die nicht annähernd so deprimierend wie möglich war. Und obwohl Paradies Habe im Februar sein Greenlight in Staffel 2, die letzten Momente des Finales mit der Art von Note, die keine Handlungsfäden abschließt, sondern einen Anschein von thematischer Schließung bietet.

Denken Sie daran, die Serie begann mit einem schlaflosen Xavier, der die Bewegungen für seine Kinder durchlief, aber in der tiefen Trauer um seine Frau und die Welt, die er für verloren hielt. Staffel 1 endet damit, dass er buchstäblich ins Licht fliegt und voller Hoffnung, dass er mit seiner Liebe wiedervereinigt wird. Das Planen von Paradies Könnte nicht perfekt gewesen sein. Aber seine Marke des emotional getriebenen Geschichtenerzählens ist genau das, was das Publikum in Verbindung hält-und für eine zweite Staffel bestrebt sind.

Paradies Streaming jetzt auf Hulu.