Francis Ford Coppola hat die Weinberge ausgelöst, um sie zu verkaufen. Der Direktor von Der PateAnwesend Das Gesprächund mehr legendäre Filme arbeiten schwer an seinem nächsten Film, aber er erzählte kürzlich Rick Rubin über seinen Tetragammaton Podcast, dass es ein kleineres Budget haben wird als sein vorheriger Film, Megalopolisweil „ich kein Geld habe“.

Coppola beschrieb sein nächstes Projekt, eine Adaption des Edith Wharton -Romans Einblicke des Mondesals „seltsames Musical im 30er-Jahre-Stil“, wenn er von der interviewt wird Washington Post letzten Dezember. Jetzt steht er mit den Budgetbeschränkungen aus MegalopolisDas Versäumnis, die 120 Millionen US -Dollar, die er in sie investierte, wiederzugewinnen. Sagte Coppola im Podcast:

„Es ist, als hätte Noel Coward einen Edith Wharton -Roman in England angepasst, weshalb ich hier in Großbritannien bin. Ich bin tatsächlich in der Vorproduktion. Ich habe kein Geld, weil ich das ganze Geld investiert habe, das ich mir geliehen habe, um zu verdienen Megalopolis. Es ist im Grunde weg. Ich denke, es wird über 15 oder 20 Jahre zurückkehren, aber ich habe es jetzt nicht. Ich habe also kein Geld. Ich muss diesen Film sehr billig machen, was ich mache. “

Megalopolis war ein jahrzehntelanges Leidenschaftsprojekt für Coppola, das beim Filmfestival 2024 zu verblüfften Kritiken Premiere hatte. Trotz einiger seiner mutigeren kreativen Entscheidungen konnte sich der Film nicht mit dem Mainstream -Publikum an der Abendkasse einsetzen. Megalopolis Außerdem erhielt er sechs Razzie -Nominierungen, die für den schlechtesten Regisseur und den schlechtesten Nebendarsteller gewann – obwohl Coppola davon begeistert war.