Es ist Zeit für eine weitere Ausgabe von Mixtapes!, Unsere Video-Interview-Reihe wo Künstler ihren Musikgeschmack offenbaren, indem sie eine völlig spontane Playlist erstellen. Diesmal ist Lake Street Dive der Soundtrack von Prominenten, die in ihre DMs eintauchen, von spielerischen musikalischen Fehden und davon, mit neuen Schuhen in Kaugummi zu treten.

Die perfekte Songauswahl kann eine schlechte Situation gut und eine gute Situation großartig machen. Deshalb haben wir uns mit Lake Street Dive zusammengetan, Experten für Klangkuratierung – wie man auf ihrem gerade erschienenen neuen Album hören kann. Gut zusammen. Der Pop-Soul-Act sagt uns genau, was wir hören sollten, falls wir jemals mit neuen Schuhen in Kaugummi treten, eine jüngere Version unserer selbst treffen oder uns mitten in einem Kampf mit Postmodern Jukebox befinden.

Vor ihrem Auftritt beim diesjährigen Moon Crush Pink Moon Festival in Topeka haben sich Lake Street Dive in ein großes Hotelbett gestürzt, es sich gemütlich gemacht und eine Runde unseres Lieblingsspiels gespielt – Mixtapes! Während die Band von einem absurden Szenario nach dem anderen überrollt wird, bieten sie so melodische Leckerbissen wie „Kiss from a Rose“ von Seal, „No Scrubs“ von TLC, „Rock You Like a Hurricane“ von Scorpions und „It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday“ von Boyz II Men.

Sehen Sie, welche Motive Lake Street Dive dazu veranlasst haben, diese und weitere Titel auszuwählen, indem Sie sich das Videointerview oben ansehen (oder über YouTube). Die Band befindet sich außerdem mitten in einer Sommertournee, die Gut zusammenihr neues Album, das heute (21. Juni) erschienen ist. Hier finden Sie ihren kompletten Tourplan für 2024 und hier können Sie Tickets für eine bevorstehende Show kaufen.

Sie können sich auch die komplette Playlist „Mixtapes!“ von Lake Street Dive unten anhören und alle unsere vergangenen Episoden ansehen (einschließlich unserer letzten mit Folge Coverstar Noah Kahan) hier.

