Nur wenige Schauspieler wurden im Laufe ihrer Karriere zu so selbstverständlichen Ikonen wie Donald Sutherland, der gleichzeitig eine so große Bandbreite an Darbietungen in allen Genres lieferte. Es ist ehrlich gesagt eine Tragödie, dass er bei den Academy Awards für keine bestimmte Rolle ausgezeichnet wurde, angesichts seiner Meisterschaft in den Bereichen Komödie, Horror, Science-Fiction und Drama. Obwohl er 2017 für seine Arbeit einen Ehrenoscar gewann, gibt es keinen Mangel an Darbietungen, die eine solche Anerkennung verdient hätten.

Nachfolgend sind nur 10 davon aufgeführt, obwohl diese Liste nur die Spitze des Eisbergs in Bezug auf sein Gesamtwerk darstellt. Sutherland war auch ein denkwürdiger Teil des Ensembles in Filmen wie Das dreckige Dutzend, Der Flughafen JFKUnd Ausbruchund Star anderer klassischer Filme über fünf Jahrzehnte hinweg. Bis zu seinem Tod im Alter von 88 Jahren war er eine unvergessliche Leinwandpräsenz und engagierte sich voll und ganz auch für Projekte, die zwar keine Preise gewannen, uns aber dennoch alle unterhielten.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur

MAISCHE (1970)

Es sind Filme wie MAISCHE die deutlich machen, warum Sutherland so etwas wie ein Underground-Held für die Gegenkultur wurde. In der Rolle des Armeechirurgen „Hawkeye“ Pierce ist der Schauspieler rebellisch, meisterhaft und – vor allem – cool wie die Hölle. Unbestreitbar war seine Darstellung des Arztes ein entscheidender Faktor bei der Transformation MAISCHE von einer bescheidenen Kriegskomödie zu einem langjährigen kulturellen Franchise: Ein begeisterter Antikriegsaktivist in der Realität, MAISCHE und seine ausschweifende Interpretation der amerikanischen Kultur hätte kein besseres Vehikel für den aufsteigenden Stern sein können. — Jonah Krueger

Wo kann man streamen: Verfügbar auf VOD

Klute (1971)

Donald Sutherland spielt die Titelrolle in diesem klassischen Thriller von Alan J. Pakula, in dem auch Jane Fonda als Sexarbeiterin zu sehen ist, die möglicherweise Hinweise zur Aufklärung des Verschwindens eines Mannes hat. Fondas Darstellung erregte die meiste Aufmerksamkeit, war aber ein frühes Beispiel für Sutherlands Fähigkeit, selbst eine einfache Detektivrolle fesselnd und spannend zu gestalten, insbesondere aufgrund seiner Fähigkeit, eine Verbindung zu seiner Co-Darstellerin aufzubauen. — LS Miller

Wo kann man streamen: Tubi

Schau jetzt nicht hin (1973)

Nicholas Roegs gefeiertes Psycho-Horror-Werk verdankt viel der Intensität, die Sutherland auf die Leinwand zu bringen wusste, selbst in der Rolle eines trauernden Vaters, der versucht, den Verlust seiner Tochter mit einer schönen Reise nach Venedig zu vergessen. Schau jetzt nicht hin ist sowohl für seinen seiner Zeit vorauseilenden Schnittansatz als auch für seine seiner Zeit vorauseilende Sexszene berühmt – ein Beweis dafür, dass Sutherland nie Angst hatte, Grenzen zu überschreiten. – LS Miller

Wo kann man streamen: Der Criterion Channel, Pluto TV

Ich glaub‘, mich tritt ein Pferd (1978)

Mit seiner Darstellung des kiffenden, leicht schelmischen, abgestumpften Englischprofessors Dave Jennings setzte Sutherland seine Serie makelloser Schauspielkunst und überaus charismatischer Auftritte fort. Als überraschend geerdeter Charakter in dem ansonsten absurden Film gelang es Sutherland, den Typ Professor zu erschaffen, den wir uns alle wünschen.

„RIP der GOAT-Lehrer in jedem Schulfilm“, kommentierte der Benutzer poopurpoop diesen Clip seiner vielleicht denkwürdigsten Szene. Gut gesagt, Mr. Poopurpoop, gut gesagt. — J. Krüger

Wo kann man streamen: Netflix