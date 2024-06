Das Corona Capital in Mexiko-Stadt hat sein Lineup für 2024 bekannt gegeben. Zu den Top-Acts zählen Paul McCartney, Green Day, Queens of the Stone Age, New Order, Iggy Pop, Beck, Empire of the Sun, Melanie Martinez und Shawn Mendes.

Das dreitägige Musikfestival findet vom 15. bis 17. November 2024 im Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt statt.

Weitere bemerkenswerte Acts im Lineup von Corona Capital für 2024 sind Primal Scream, St. Vincent, Toto, Zedd, Kim Gordon, Cage the Elephant, The Mars Volta, Explosions in the Sky, American Football, Warpaint, BADBADNOTGOOD, Tyla, Travis, Blonde Redhead, Leon Bridges, Huray For the Riff Raff, Mannequin Pussy, Sophie Ellis-Bextor, Beach Fossils, Water From Your Eyes, Alice Phoebe Lou, The Vaccines, feeble little horse, Wisp, Crumb und mehr. Sehen Sie sich unten das Lineup-Poster in seiner ganzen Pracht an.

Der Ticketverkauf für Corona Capital 2024 beginnt am 25. Juni über Ticketmaster.

Besuchen Sie noch einmal unsere Fotogalerie von Corona Capital 2023.