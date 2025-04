Lana del Reys Landzeit ist hier. Vor der bevorstehenden Veröffentlichung eines neuen Landes, das am Freitagabend in Stagecoach auf dem Popstar aufgetreten ist, enthüllte der Popstar mehrere neue Songs und machte eine Behauptung, dass unzählige Country-Fans wünschen, sie könnten: sie „Küsse Morgan Wallen“.

Der Moment geschah während des zweitletzten Songs der Nacht, einer neuen Komposition mit dem Titel „57,5“ (ein Verweis auf Del Reys Streaming-Statistiken mit dem Refrain „Ich habe 57,5 ​​Millionen Zuhörer auf Spotify“). Irgendwann im Song kam das Arrangement herunter und sie erzählte der Menge, dass sie nur die nächste Zeile nur einmal sagen würde. Zu diesem Zeitpunkt machte sie die Enthüllung. „Ich habe Morgan Wallen geküsst“, sang sie eher ein Geständnis als eine gesungene Lyrik.

Als Reaktion darauf brüllte das Publikum vor Aufregung, so sehr, dass es fast die nächsten Zeilen von Del Rey ertrank. Durch das Geräusch stand sie jedoch stark und drehte sich darauf, Wallen mit erhöhten Augenbrauen und einem komischen, ratsamen Funkeln in ihrem Auge lustig zu machen.

„Ich denke, ich habe mich irgendwie in den Kopf gegangen“, sang sie. „Wenn Sie mein Erfolgsgeheimnis haben möchten, gehen Sie nicht mit ihm, wenn Sie nach Westen sind.“ Sehen Sie sich ein Video des Augenblicks an.

Weitere Höhepunkte von Del Reys Set waren die brandneue Eröffnungsnummer „Ehemann der Mine“, die zuvor veröffentlichten Singles „Henry, Come On“ und „Bluebird“, Duette mit George Birge und Secret Sisters, und klassisches Land deckt „Stand Your Man“ und „Take Me Home, Country Roads“ ab. Scrollen Sie nach unten, um die vollständige Setlist zu lesen.

Del Reys Country -Album hatte ursprünglich den Titel “ Lasso Als seine Existenz zum ersten Mal enthüllt wurde. Dann, im letzten November, kämpfte sie es zurück Die richtige Person wird bleiben und setzte es am 21. Mai 2025 zur Veröffentlichung. Anfang dieses Monats sagte sie, dass die Veröffentlichung des Albums zurückgeschoben würde und einen neuen Namen erhalten würde. Trotzdem ist es immer noch eines der am meisten erwarteten Alben von 2025.

In der Zwischenzeit wird Del Rey im Juni und Juli in Großbritannien und Irland den Teich für eine Reihe von Tourdaten in Großbritannien und Irland hüpfen, gefolgt von einem Set im Hinterland 2025 in St. Charles, Iowa, diesen August (Tickets hier erhalten).

Setlist:

Ehemann von mir

Henry, komm schon

Stellen Sie sich zu Ihrem Mann (Tammy Wynette Cover)

Cowboy -Lieder (mit George Birge)

Fahrt

Videospiele

Norman Fucking Rockwell

Arcadia

Lassen Sie das Licht in (mit geheimen Schwestern)

Ruhig im Süden

Bluebird

Sommer Traurigkeit

57,5

Nehmen Sie mich mit nach Hause, Landstraßen (John Denver Cover)