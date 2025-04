Während Jelly Rolls Headliner am Stagecoach Festival am Samstag brachte er Lana Del Rey auf, um seinen Titel „Save Me“ 2020 zu singen und sie „(sein) Lieblings -Crooner aller Zeiten“ zu nennen. Sehen Sie sich unten Video ihrer Leistung an.

Del Rey übernahm die Aufgaben für Lainey Wilson, der einen Gaststeuer für einen Remix 2023 der Strecke anbot. Zusammen mit Del Reys überraschender Auftritt brachte Jelly Roll eine Reihe anderer musikalischer Gäste heraus, darunter Shaboozey, Wiz Khalifa, Bigxthaplug, MGK, Alex Warren, Jessie Murph und mehr.

Del Rey trat zuvor während ihres Headliner -Sets beim Hangout Fest 2024 mit Jelly Roll auf und sang ein Duett mit „Sweet Home Alabama“. Sie hatte dieses Jahr auch ihr eigenes Set bei Stagecoach, direkt unter dem Headliner -Slot am Freitag, wo sie neue Tracks aus ihrem kommenden zehnten Album uraufgeführt hat. In den am meisten gesprochenen Nachts sang Del Rey, dass sie Morgan Wallen einmal auf unveröffentlichtem Track „57.5“ geküsst hat.

Jelly Roll ist kurz davor, mit Post Malone und Sierra Ferrell für ihre „Big Ass Stadium Tour“ 2025, die erste Show, am Dienstag, den 29. April, in Salt Lake City (hier Tickets erhalten) auf die Straße zu gehen. Jelly Rolls letztes Album war 2024’s Wunderschön gebrochenveröffentlicht über Republic.