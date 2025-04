(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Die ProbeStaffel 2 Folge 2, „Star Potential“.)

In Die Probe In Staffel 2 dreht sich Nathan Fielder nicht an unerwarteten Elementen, was zu Situationen wie reale Fluggesellschaften führt, die gebeten werden, die realen Amateur-Sänger für einen TV-Gesangsbeitrag zu beurteilen. Aber es ist alles Teil eines größeren Designs, den der Komiker langsam enthüllt, eines mit vielen persönlichen Blickwinkeln für ihn – wie die Art und Weise, wie er die zweite Folge seiner HBO -Serie mit Streaming auf Max verwendet hat, um einen anderen Streaming -Service zu rufen.

Wie Fielder erklärt, ist eine Episode der Comedy Central -Serie aus dem Jahr 2015 Nathan für dich Einen Nebenhandlung über Holocaust -Bewusstsein, wobei Fielder eine neue Marke von Outdoor -Bekleidung schafft, nachdem seine bevorzugte Marke von Outdoor -Kleidung Lob für einen bekannten Holocaust -Denier in seinem Katalog veröffentlicht hatte. Im November 2015 hatte Summit ICE mehr als 300.000 US -Dollar für die Holocaust -Ausbildung generiert, und seitdem hat Fielder in der Folge „Millionen von Dollar für Holocaust -Bewusstsein gesammelt“.

Der Nathan für dich Episode „Ride Riding / Man Zone“ konzentriert sich hauptsächlich auf wichtige geschäftliche Innovationen wie die Schaffung eines sicheren Raums, an dem Freunde in den Boutiquen der Frauen abhängen und Heliumballons an Menschen befestigen können, die zu viel wiegen, um mit Pferden sicher zu fahren. Es ist derzeit auch nicht zum Streaming auf Paramount+ (der Heimplattform für Nathan für dich und andere Comedy Central-produzierte Serien), wobei der Dienst direkt vorbei überspringt (wie im folgenden Screenshot zu sehen).

Verwandte Video

Es ist nicht unbekannt, dass Streaming-Dienste aus inhaltlichen Gründen Episoden aus der Aufstellung einer Show entfernen können. Das heißt, die Ursache für solche Entfernungen ist normalerweise auf Probleme im Zusammenhang mit den Rassen wie den (zahlreichen!) Mal zurückzuführen In Philadelphia ist es immer sonnig Und 30 Rock dargestellt schwarz. „Ride Riding / Man Zone“ bietet ein paar düstere Bilder, da das vorgeschlagene Einzelhandelsdisplay für Summit ICE von Fielder für den Ladenbesitzer kein großer Erfolg ist, sondern nur, weil es die Realität dessen zeigt, was während des Holocaust passiert ist. Wie man versucht, Holocaust -Bildung und Bewusstsein zu vermitteln.

In Die ProbeFielder setzt Schauspieler Alexander Leiss als „gefälschter Nathan“ aus, um seine Entdeckung der Entfernung der Episode Ende 2023 nachzusetzen, sowie seine Versuche, Paramount per E-Mail zu senden und herauszufinden, was passiert ist. Die erste Antwort, die er erhält, ist, dass die Episode aufgrund von „Empfindlichkeiten“ entfernt wurde, bevor sie weiter erklärt wurde, dass Paramount+ Deutschland alles entfernt hat, was den Antisemitismus nach dem Terroranschlag vom 7. Oktober 2023 nachdacht hat.

Fielder verwendet eine Karte der Welt, die direkt aus einer High -School -Geschichtsklasse im Zweiten Weltkrieg geliehen wurde, um zu zeigen, wie „die Ideologie von Paramount+ Deutschland in Kürze in Kürze bis in die Globus ausgebreitet war und alle jüdischen Inhalte beseitigt hat, die sie unangenehm machten“. Jetzt, als Fielder in der Episode genau dokumentiert, zeichnet die Suche nach Paramount+ nach dem Wort „Nazi“ 50 Ergebnisse und „Hitler“ zieht 10 an, während „Judentum“ nicht vertreten wird.

Ja, ich habe diese Suchanfragen am Sonntagmorgen selbst durchgeführt und habe ein kleines Update für Fielder: Zum Schreiben hat „Judentum“ ein Ergebnis – das Durchsuchen des Wortes hochzusucht ScheinwerferEine Showtime -Serie, die aus „Kurzfilmen besteht, die visionäre Talente zeigen“. Es ist jedoch durchaus möglich, dass Fielder das vollständige Paramount+ mit Showtime -Paket nicht abonniert, da er 12,99 USD pro Monat gegenüber 7,99 USD pro Monat kostet.

Das heißt, es ist auf Showtime, die man findet Der FluchDer Fielder der 2023 -Serie spielte in Emma Stone und Benny Sadfie, die vielleicht eines Tages eine zweite Staffel bekommen oder nicht. Fielders Bemühungen, seine vielleicht nicht tätig patentierte Probentechnik anzuwenden, um ihm zu helfen, die Entfernung von „Reiten / Man-Zone“ vor Paramount zu konfrontieren, sind nicht so wirksam. Das heißt Der Mann im hohen SchlossJosef Mengele spielen.

„Ein Mann mit einem Groll, der seine TV-Show nutzt, um uns zu verschmieren, anstatt zu versuchen, uns zu verstehen“, beschreibt Fake Paramount Plus Exec hier die Bemühungen des Fielders, und es ist erwähnenswert, dass das Beobachten eines arbeitenden Comedian auf dieser Ebene seine Show auf einer Unternehmens-Besitz-Plattform nutzen kann, um ein anderes Unternehmen wie diese auf eigene Faust zu rufen. Vielleicht ist dies die Art des Feldspielers, dass eine zweite Staffel von Der Fluch Ist es nicht so bald? Andererseits, wer weiß.

Am Ende von „Star Potential“ bekommt Fielder in Paramount+nicht „Reiten / Man -Zone“ zurück, aber die Saison ist noch früh, und jeder Journey Fielder hat sich im Moment immer noch so an, als würde es gerade erst beginnen. In der Zwischenzeit haben Sie niemals Angst: Nathan für dich Streaming derzeit auch auf Max – einschließlich der Episode „Ride Riding / Man Zone“. Genau dort, wo es sein soll.

Neue Folgen von Die Probe Premiere -Sonntage auf HBO und Max.